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每晚睡多久對健康最有益 科學家說了

編譯陳盈霖／綜合報導
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睡眠影響健康，甚至加速老化。聯邦疾控中心分享維持好睡眠的方法。（CDC臉書）
睡眠影響健康，甚至加速老化。聯邦疾控中心分享維持好睡眠的方法。（CDC臉書）

紐約郵報報導，大家都知道「睡不好」帶來的影響，每晚應睡多久，是否睡太多抑或睡太少，都可能直接影響大腦老化速度。而根據近期刊登於「自然」（Nature）期刊的一項最新研究顯示，每晚睡眠時間不只會造成腦霧（brain fog）與黑眼圈，更可能加速「生物年齡」（biological age）老化。每晚睡眠6.4至7.8小時，是維持身體健康老化的「最佳黃金時間」。

不同於「實際年齡」（chronological age），也就是一個人當前年紀，「生物年齡」指的是人體細胞與組織歷經多少耗損。生物老化受到多種因素影響，包括基因、壓力、飲食、環境及睡眠。

研究團隊研究50萬名，年齡介於37歲至84歲受試者，這些參與研究者自行回報每日睡眠時間，研究人員再透過23種生物「老化時鐘」（aging clocks）對他們進行分析，利用這些老化時鐘評估他們的大腦、肺臟、肝臟、免疫系統、皮膚、心臟、胰臟與脂肪等多個器官，是否呈現出比實際年齡更老或更年輕狀態。

研究發現，在其中九項老化指標顯示出一致模式，意即「每晚睡眠少於六小時或超過八小時，都與加速生物老化、增加疾病風險及較高早逝機率有關。」不過，理想的睡眠時間仍會依不同器官及性別而異。

研究指出，睡眠不足或睡太久都會影響健康，但方式並不相同。睡太少會帶來身心健康風險，包括心血管疾病、高血壓、第二型糖尿病、肥胖、腎臟疾病、下背痛、關節炎、憂鬱症、焦慮症和物質使用障礙（substance use disorders）等。

每晚睡超過八小時，則與影響大腦健康較有關，包括重度憂鬱症、思覺失調、躁鬱症和注意力不足過動症（ADHD）等。

研究指出，這類情況可能代表大腦或身體本就有潛在問題，不一定是睡太久造成的疾病。研究還發現，睡眠不足者死亡風險高出50%，長時間睡眠者增加40%。

儘管這項研究得到的資料多由受試者自行回報，而非臨床儀器測量，得到的數據結果可能與臨床研究有所差異，然研究團隊認為，這些發現表明「睡眠充足與否，身體各器官其實都在默默紀錄著，而不只是大腦有感而已」。

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