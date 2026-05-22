分中國一杯羹？ 加州試種真茶 開拓農業新契機

研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色作物。（取自University of California Agriculture and Natural Resources官網）

提到茶葉，許多人首先想到中國、日本或印度 ，很少有人會聯想到加州 。不過，加州大學 農業與自然資源部（UC ANR）近年正積極研究「真茶」（true tea）在加州種植的可能性。研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色作物。

根據UC ANR Food Blog報導，目前茶樹已在位佛萊斯諾（Fresno）南方Parlier的UC Kearney Agricultural Research and Extension Center試種。研究人員正測試哪些品種最適合加州中央谷地（Central Valley）氣候，以及如何建立適合當地的種植與生產模式。

研究團隊指出，「真茶」其實只有一種植物來源，即學名Camellia sinensis的茶樹。無論是綠茶、紅茶、烏龍茶或白茶，皆來自同一植物，只是加工方式不同。

UC Kearney研究中心主任Atef Swelam表示，美國每年進口約1億2000萬磅茶葉，市場規模高達60億美元，但目前幾乎沒有本土商業化茶葉生產。他認為，加州農民未來有機會切入這塊市場。

Swelam指出，隨著加州「永續地下水管理法」（SGMA）實施，部分中央谷地的農地未來可能因用水限制被迫休耕。在這樣的背景下，高價值、低面積型作物變得越來越重要，而茶葉可能提供新的農業方向。他補充，根據一些文獻統計，在相同面積下，茶葉的收益是傳統作物的5到15倍。與杏仁的收益差更大，僅僅5英畝茶葉就能產生相當於100英畝杏仁園的收益。

事實上，加州與茶葉的淵源可追溯至1950年代。當時由英國茶葉品牌Lipton資助研究計畫，在Kearney研究中心測試哪些茶樹品種適合加州氣候。雖然當年未能發展成產業，但部分茶樹被保留下來，成為今日研究的重要基礎。

2017年起，戴維斯加大（UC Davis）化學教授Jacquelyn Gervay Hague重新啟動茶葉研究，除研究乾旱壓力對茶葉化學成分影響，也建立繁殖與種植技術。研究團隊發現，茶樹其實能適應中央谷地全日照環境，與許多人印象中「只能種在亞洲高山」不同。

研究人員表示，目前Kearney研究中心已種植18種茶樹品種，並持續觀察不同品種在高溫、乾旱與土壤條件下的表現。團隊也研究如何降低種植成本，包括使用中國常見的手持採茶機，以減少人工採收成本。不過，專家也坦言，加州茶葉產業距離真正商業化仍有不少挑戰。由於茶葉採收相當耗工，美國人工成本遠高於亞洲主要產茶國，如何降低成本仍是關鍵問題。

研究認為，隨著地下水限制與農業轉型壓力增加，茶葉未來有機會成為加州新的高價值特色作物。（示意圖取自Unsplash）