華人企業家播愛 9年捐118個收養華童家庭

沈群（第三排）和收養中國孩童的家庭合影。（沈群提供）

華人 沈群過去九年來籌集20多萬美元，幫助118個在美國收養中國孩童的家庭。他之所以投入這項工作，是因為深受美國夫婦收養六名中國殘疾棄嬰故事感動。沈群表示，當這些對中國孩童付出大愛的人遭遇困難時，「中國人沒有理由不伸出援手」。

沈群是華人企業家。接近60歲時，他被美國夫婦收養兩中國腦麻姐妹的事蹟打動，開始關注特殊需求兒童的國際收養議題。他表示，中國棄嬰中，殘疾女童比例相對較高，有的雙目失明，有的罹患終生無法痊癒的疾病，而許多素不相識的美國家庭，卻願意向她們伸出援手。

他說，照顧殘疾孩童，往往伴隨沉重經濟與生活壓力。身為中國人，他希望盡一份心力，因此成立「完美的愛基金會」。九年來，在合作機構如中國兒童收養委員會等協助下，已先後向118個家庭提供超過20萬美元援助。善款除來自他個人捐贈，也包括透過其原創文章及視頻號募集而來的愛心款項，捐款金額從100元人民幣（約14美元）到數萬美元不等，捐助者以中國大陸民眾居多。

一對美國夫婦收養六名中國兒童。（沈群提供）

根據丕優研究中心（Pew）資料，1992年以來，中國已有超過16萬兒童被外國公民收養。美國國務院 數據則顯示，自1999年以來，美國國際收養兒童中約29%來自中國，人數超過8萬2000人。美國在2004財年共有2萬2988起國際收養案例，但到2023財年已降至1275例。中國也自2024年8月28日起，除極少數特殊情況外，不再提供境外收養。

沈群表示，據他了解，中國家庭也會收養孩子，但多半偏向健康孩童，許多有殘疾的孩子，最終透過國際收養進入海外家庭，其中又以美國收養數量最多，而且不少孩子是生性殘疾。

他曾詢問一位收養中國腦麻孩童的美國母親Lisa，如果夫妻離世後，孩子該由誰照顧。Lisa回答，她已和親生大女兒商量好，未來將由大女兒繼續照顧妹妹。沈群說，每個收養家庭面對的情況不同，也有部分孩子經歷「二次收養」，原因包括養父母無法承受壓力、失業、離婚、喪偶，或收養孩子與家中親生子女相處困難等，最終只能將孩子交回收養機構，再由其他家庭接手。

他表示，美國社會對殘疾孩童相對友善，但長期照護與醫療支出，仍對許多家庭造成沉重負擔。因此，他的基金會採取「有需要就立即協助」原則，例如南加州柏莉一家兩孩子的手術，基金會就已資助六次。

「美國人用大愛照顧、養育這些中國孩子，當他們需要幫助時，中國人更應義不容辭，」沈群說，也希望讓這些孩子知道，家鄉的人並沒有忘記他們。

華人沈群2016年因為被一對美國夫婦收養中國六名殘疾棄嬰的故事所感動，創立基金會幫助這些家庭。（沈群提供）

他認為，透過收養，許多孩子的人生已被徹底改變，而「改變人生」並非只能以世俗成就衡量，「不是只有成為奧運冠軍或取得巨大成就，才算真正改變人生。」

自1999年以後被美國收養的國際兒童中有29%來自中國，數字超過8.2萬。（沈群提供）

鎮此外，沈群也將部分特殊收養家庭的故事拍攝成紀錄片，「一個家庭、一部紀錄片」。這些作品先後在東京電影節、紐約電影節等國際影展獲獎，累計獲得102個獎項。他表示，希望透過紀錄片讓更多人看見這些美國家庭的大愛，也鼓勵更多人對需要幫助的人伸出援手。