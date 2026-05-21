加州房價4月再創新高 高價位住宅賣最好

C.A.R.最新報告顯示，加州4月房屋銷售回升，全州房價中位數也創下歷史新高。（示意圖，美聯社）

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）19日最新報告指出，在房貸利率 於月初回落，以及高價位市場交易活躍帶動下，加州4月房屋銷售回升，全州房價 中位數創歷史新高。

根據報告，4月加州獨立屋經季節調整後銷售量較3月增加3.9%，較去年同期成長4.1%，創下過去七個月以來最大年比增幅。若從今年前四個月整體表現看，第一季累積的年比銷售跌幅已幾乎完全回補，全年迄今銷量與2025年大致持平。不過，全州房屋銷售量仍連續第43個月低於30萬戶水準。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示：「4月房屋銷售較去年同期增加，是一項令人振奮的訊號，顯示隨著春季購屋旺季持續展開，買方需求依然具有韌性。」她指出，儘管高房貸利率與中東局勢充滿不確定性，對市場造成壓力，但加州買賣雙方依舊持續找到進場機會，反映住房需求基本面仍相當強勁。

在高價住宅交易比重提高帶動下，加州4月房價中位數升至91萬4810美元，較3月增加2.9%，創歷史新高。這也是房價中位數連續第三個月較去年同期上升，同時是自2025年5月以來，首次突破90萬美元大關。

報告顯示，4月加州購屋者在高價位市場依舊最為活躍。其中，價格200萬美元以上住宅銷售量較2025年4月增加8.4%，為各價位區間增幅最大。分析指出，美股再創新高，可能帶動高端市場交易活動升溫；而4月上半月房貸利率回落，也可能促使部分買家加快成交。

區域表現方面，加州五大主要區域中，有四個地區房屋銷售量較去年同期增加。其中，遠北地區增幅達24.6%，表現最為強勁；舊金山灣區增加5.5%，中央谷地增加1.6%，南加州則微增0.1%。相較之下，中央海岸是唯一出現下滑的主要區域，較去年同期減少3%。

在C.A.R.追蹤的53個縣中，有31個縣較去年同期銷售成長，其中17個縣增幅達雙位數。成長幅度最高的縣為西斯邱縣（Siskiyou），年增152.9%；其次為瑪利波薩縣（Mariposa，88.9%，以及特哈瑪縣（Tehama，48%）。另一方面，共有20個縣銷售量下滑，其中拉森縣（Lassen）跌幅最大，為76.2%；杜拉瑞縣（Tulare）則下降44.8%。

房價方面，各地區年增幅大致溫和。中央海岸地區增幅最大，達3.2%；其次為遠北地區（2%）、南加州（1.5%），以及中央谷地（1%）。舊金山灣區則是唯一房價較去年同期下跌的主要地區，下降1.3%。

C.A.R.資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示，房價中位數上升，很大程度反映市場成交結構改變，也就是高價位住宅交易占比提高。儘管如此，在供給仍偏緊、部分市場競爭持續情況下，住房負擔能力依然是加州面臨的重要挑戰。