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會開門、懂分工、走人路... 野生動物「智商升級」？

記者趙健／洛杉磯報導
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這隻郊狼一步一步踩著庭院石板前進。（受訪者提供）
這隻郊狼一步一步踩著庭院石板前進。（受訪者提供）

加州住宅區近年頻繁出現郊狼（coyote）蹤影，不少居民早已見怪不怪。然而，部分居民發現，這些野生動物近年來智商似乎已進化升級，牠們越來越熟悉人類生活模式，甚至會觀察屋內寵物、固定巡視住宅區，令人擔憂。

居住在南加州聖蓋博谷山腳社區的華人居民莫小貝表示，她日前查看住家監視器時，發現一隻郊狼闖進後院，不僅在草地上停留、曬太陽，還會沿著庭院石板路行走，甚至靠近玻璃門往屋內張望。「感覺牠不像只是經過，更像是在巡視。」

她表示，家中有四隻貓，監視器畫面顯示，郊狼曾在玻璃門外，朝屋內觀察。「牠知道屋裡有貓。」這隻郊狼行動十分冷靜，不急不躁，甚至一步一步踩著庭院石板前進，「感覺牠很有目的性，也不像以前那麼怕人。」

視頻來源：受訪人提供

莫小貝指出，郊狼早已是社區常客。鄰居會在社區平台分享郊狼出沒貼文，每月都有十多則。她家院子白天、晚上都曾出現郊狼，有時單獨行動，有時兩、三隻甚至成群出現。這兩天她還在自家泳池發現一具兔子屍體，懷疑可能是郊狼追逐所致。

三年前，莫小貝家中一隻寵物貓就曾被郊狼咬死。當時她的貓跑到鄰居後院失蹤，等她找到時，貓腦袋已被咬開，兩隻郊狼守在不遠處，並沒有因為有人出現立刻逃走。

「當時我和朋友一起過去，我手裡拿著棍子，牠們不敢靠近。」她說，但當同行友人離開現場回家拿塑料袋後，兩隻郊狼竟開始慢慢靠近，「感覺牠們會觀察，也會判斷，發現只剩我一個人後，又想回來再吃上一口。」

除郊狼，她也曾遇過熊闖入住家。她表示，過去曾有警員告訴她，熊不可能自行打開玻璃移動門進屋，但某天她在屋內睡覺時，一隻熊竟拉開玻璃門闖進廚房翻找食物，甚至打開零食櫃與冰箱。「牛肉、三文魚、冰淇淋全被翻出來，地上都是包裝袋。」而當時熊看到她突然出現後立刻逃跑，但嘴裡還不忘叼著一盒三文魚。

「我感覺牠們現在越來越懂人類生活，也越來越聰明」她說，牠們不像以前看到人就立刻逃跑，而是會觀察環境，也逐漸適應住宅區生活模式。她曾看到四隻郊狼分工合作捕捉地鼠，「一隻守在洞口，另外幾隻跑去其他出口堵地鼠，很會團隊合作。」

事實上，近年已有研究指出，城市化正在改變部分野生動物的行為模式。根據刊登於《Scientific Reports》的一項研究，研究人員在全美60個地點追蹤郊狼行為，其中一半位城市、一半位鄉村。研究發現，城市中的郊狼普遍比鄉村郊狼更大膽，也更願意探索環境。研究人員認為，在野外環境中保持警戒有助生存，但在城市裡，敢於接近人類活動區域的動物，往往更容易獲得食物與資源。

雖然野生動物專家普遍認為，郊狼不會主動攻擊人類，而是因長期接觸住宅區環境，逐漸習慣人類存在，但莫小貝認為，「牠們已不再是以前那種看到人就逃跑的動物了，牠們的智商進化。」她希望相關部門能更加重視住宅區野生動物問題，一些過去對野生動物的防範觀念和應對方式，可能已經不完全適用現在的情況。

莫小貝在自家泳池發現一具兔子屍體，懷疑可能是郊狼追逐所致。（受訪者提供）
莫小貝在自家泳池發現一具兔子屍體，懷疑可能是郊狼追逐所致。（受訪者提供）

加州 華人 寵物

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