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「不要把我們變成加州」不滿居民湧入 全美反加州商品增多

編譯廖宜怡／綜合報導
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在美國政治日益兩極化之際，反加州商品銷售量增加。（取自亞馬遜網站）
在美國政治日益兩極化之際，反加州商品銷售量增加。（取自亞馬遜網站）

猶他州盬湖城居民卡亭（Jason Cotting）注意到，過去十年來，其社區道路上掛有加州車牌的汽車愈來愈多。在查看人口普查數據後，他發現每年從加州搬到猶他州的人口確實不斷增加。

這個現象讓卡亭感到不安，於是，他決定製作寫有「別把我的猶他州變成加州」（Don't California my Utah）的貼紙，分送給朋友，朋友建議他應該販售這些貼紙。於是他成立了一個網站，最終在Etsy上開設了一家網店。

SFGate報導，卡亭只是Etsy上眾多銷售反加州商品的賣家之一，他不過是一個龐大生態系統中的一小部分，銷售此類商品的還包括eBay、Redbubble和Zazzle等網站。對一些賣家來說，這些產品是他們表達對加州人搬到其所在州不滿的一種方式，但對另一些賣家而言，這只是為了利用熱門話題來提升其產品銷售量。無論出於何種理由，這些賣家都在利用「加州」一詞含義遠超出地名本身的現象。

政治話題製造商機

卡亭自稱保守派，因為欣賞猶他州價值觀，認為是養育子女的好地方，於是在2009年搬到當地。

對於加州居民的湧入，卡亭說：「我不太喜歡加州的政治，擔心隨著愈來愈多人從加州搬來，他們會將其政治理念也一併帶來，進而改變猶他州，我不希望變成這樣。」

在他製作的貼紙開始熱銷後，卡亭決定也為其他州製作貼紙，目前最暢銷的貼紙是田納西州和蒙大拿州。他說：「我知道我阻止不了人們搬到這裡，這也不是我的目的，我只是想表達我的觀點。」

卡亭認為，「別把我的某某州變成加州」這句話在美國保守地區引起許多人共鳴，尤其是像他一樣重視個人自由的人。他以加州通過從2035年起禁止販售新燃油汽車為例，認為是越界之舉。

利用衝突牟利

SFGate表示，這種看似新鮮的情緒，其實早已存在數十年。早在上世紀80年代，只要媒體注意到加州人口有外流趨勢，民眾的汽車保險桿上就會出現抱怨加州人遷入的貼紙。

人口統計學家強生（Hans Johnson）表示，國家日益加劇的政治兩極化和政治言論可能是美國人對加州重新產生敵意的部分原因。此外，現在在網路上創作任何東西比以往任何時候都更容易，對許多創作者來說，這意味著他們能夠快速製作商品，抓住短暫商機。

除了Etsy這樣的平台之外，還有許多網站也採取類似的營運模式。Fashion Open Studio是一家網路商店，出售從T恤、庭院插牌到匹克球裝備等各種商品，其中包括各種加州主題商品，既有讚美加州的，也有咒罵加州的。

Fashion Open Studio客服顧問歐文（Jacob Owen）說：「基本上，我們會將有趣、有娛樂性或符合政治潮流的想法轉化成產品，但我們不持任何政治立場，也不支持或反對任何特定觀點。」

「我並不恨我們的州」

讚揚自己居住州或諷刺州與州競爭的商品並不新鮮。但「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，簡稱MAGA）的帽子開啟了一個以宣示政治立場為主的商品時代，也開闢出一種利用美國政治日益兩極化的現狀牟利的全新手法。

萊恩（Frank Ryan）是加州橙縣服裝店Beachin的老闆，這家店除了保守派和傾向共和黨的商品之外，還販售大量支持川普的商品。自2022年以來，他也一直在銷售反州長紐森（Gavin Newsom）的商品。

不過，萊恩表示，他反對的是加州政策，並不反對加州。他稱，當他身在外州時，他會說自己來自橙縣，而不是加州，「這樣他們就會知道我是正常人」。

在美國政治日益兩極化之際，反加州商品銷售量增加。（取自亞馬遜網站）
在美國政治日益兩極化之際，反加州商品銷售量增加。（取自亞馬遜網站）

人口普查 加州 猶他州

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