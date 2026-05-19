全美最佳小型濱海城鎮 庇斯摩海灘奪冠

庇斯摩海灘榮登今日美國評選全美十大最佳小型濱海城鎮冠軍。（Pismo Beach市府臉書）

沙漠太陽報報導，媒體「今日美國」（USA TODAY）日前公布2026年「十大最佳讀者選擇獎」之「全美十大最佳小型濱海城鎮」，加州 有四座城鎮入榜，包括榜首的庇斯摩海灘（Pismo Beach）。

此榜單由今日美國邀請一組業界專家組成的評審團，針對不同類別提名各旅遊景點，經由10BEST編輯團隊審核後，最終交由大眾投票 決定最終排名。「最佳小型濱海城鎮」評選標準，限定在人口2萬5000人以下城鎮，根據景觀風貌、歷史古蹟、美食及水上與陸地活動等指標進行評比。加州海岸線資源豐富，四座城市入榜並不令人意外。

庇斯摩海灘位於加州中部海岸的聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County），擁有寧靜的海灘、酒莊與名牌折扣購物中心（Outlet）。代表景點則有恐龍洞穴公園（Dinosaur Caves Park）、帝王蝶林（Monarch Butterfly Grove）及屢獲殊榮的濱海木棧步道等。

位於庇斯摩海灘以北的莫洛灣（Morro Bay）名列第三。「今日美國」認為，莫洛灣的野生動物和豐富的水上活動（如皮划艇）是其亮點所在。

第四名為南加州卡塔利娜島（Catalina Island）的艾夫朗（Avalon）。該城鎮擁有歷史悠久的建築、港灣風光、海灘與自然景觀聞名。賭場、精品商店與濱海餐廳也替遊客提供多樣化探索體驗。

加州第四個上榜小鎮，為名列第九的蒙特利縣的卡梅爾（Carmel-by-the-Sea），該小鎮擁有獨特建築、藝術畫廊、高級餐廳與特色咖啡廳，相當吸引遊客。

其他入選前十名者還包括亞軍的佛羅里達州史都華特（Stuart）、第五名緬因州卡斯廷（Castine）、第六名新澤西州五月岬（Cape May）、第七名阿拉巴馬州格爾夫海岸（Gulf Shores）、第八名北卡羅萊納州博福特（Beaufort）、第十名佛羅里達州雪松礁（Cedar Key）。