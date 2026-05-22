一日服裝創造9職缺 AI編劇挑戰換衣邏輯

梁源源最新影片的演員服裝造型照。（梁源源提供）

作為好萊塢 影視服裝和時尚設計師，梁源源這幾年正從傳統的等待劇組分配工作，轉變成連接中方資金與好萊塢的信息與人力資源橋梁；短短兩、三年，已先後組織和參與拍攝71部豎屏短劇。此前只管服裝攤子的小角色，現在變成劇組大咖。

「和傳統電影不同，竪屏短劇娛樂性通常更高，觀眾視覺衝擊力要求更大；三、兩分鐘内就要與觀眾的視覺擦出火花，因此服裝設計非常關鍵」，梁源源說，短劇服裝複雜，設計師每天工作強度和壓力，比拍電影強好幾倍。不同於好萊塢大片每天拍攝四至六頁劇本，豎屏短劇採取的是美國傳統肥皂劇拍攝方式，每天拍攝12至22頁劇本，通常跨越五至12個劇本裡的天數（script day）。以每個劇情中五至12個演員計算，一天下來就需要定裝60至160個造型，其中還不包括背景演員（一般每天20至50個背景演員，他們通常要扮演至少兩到三個人物即40至150個造型）。

她表示，垂直屏幕的形式，限制了人物成為屏幕主體，也因此人物的服化（服裝、化妝、道具等）成了短劇中重要的風景線。肥皂劇的特點並非還原生活，而是娛樂大眾，誇大刻板印象裡的人物造型，是常見手法之一。例如億萬富豪角色，如果用Meta 執行長查克柏格常穿著的T卹牛仔褲造型，觀眾肯定不買帳；必須是「流油」造型：男士鑽石金表，高檔訂製西裝三件套，流蘇皮鞋。女士高級禮服、鑽石戒指、珠寶首飾、高跟皮鞋。拍攝的地點，則是價值500萬美元以上的豪宅甚至莊園。當觀眾看到現實生活體會不到的生活狀態，就像給他們平凡疲憊的生活打強心劑，體驗不到看看也開心。

梁源源解釋，劇情有連貫性需求，人物在同一個script day的造型，從首飾到衣服搭配，再到穿的方式（幾顆鈕扣打開，領結打的方式，袖子捲起的角度）必須每一次都一樣。因此除設計師本人，另外在拍攝現場一般需要五、六名專業人員，幫忙演員換裝、整裝、補裝、協調和記錄等，工作量驚人。

同時，拍攝前需要買手來執行服裝設計師的購物清單，拍攝中需要服裝助理每天或隔天清洗服裝，拍攝後也需要清洗衣服，並打包歸檔給劇組服裝庫或設計服裝庫。她笑言，僅是服裝組這一部分， 華人的一部短劇就為美國公民提供六至九個工作機會。為保持好萊塢工作模式，她通常都僱用美國服裝工會的助理服裝師。

「與傳統橫屏影視使用訓練有素的好萊塢專業演員不同，目前的豎屏短劇更多使用網紅和擁有百萬粉絲的自媒體從業者，甚至一些地區的鋼管舞孃也在短劇中迅速走紅，讓短劇先天「自帶流量」，而這些素人演員，對服裝和造型的期待往往更高」，梁源源表示，戲服作為人物的第一層皮膚，能幫助這些非專業演員建立信心，「演員愈是喜歡他們人物的服裝，通常愈有自信演好角色」。

但她表示，隨著AI加入劇情創作，愈來愈多短劇出現不合邏輯的地方。例如劇裡寫「女主角從短筒靴中拔出一支獵槍」，這明顯是不可能的，服裝設計師有權要求更改劇本，要求導演拍攝時改為她從場景的某個位置發現這把獵槍。 又如激情戲部分，演員是怎麼把衣服脫掉的（是否有拉鍊，是否較難脫下）、內衣是什麼樣的（半透明的還是全透明的，性感的還是淳樸的）等，都要符合情理邏輯，既要保護演員在劇組50至100個工作人員面前的隱私，又要讓拍攝過程順利。

梁源源表示，不同於傳統電影，導演是拍攝決策的靈魂，豎屏短劇決策靈魂通常是平台客戶，因此客戶服務也成了服裝設計師工作的一部分。不過不管怎麼累，當觀眾願意付款觀影（多數短劇平台訂閱費每周19.9美元），當看到自己設計的的短劇單周收視率達2000萬人次以上、半年收視記錄在1億5000萬至2億人次的時候，她感覺所有的付出和辛苦，都值得。

梁源源（左）曾給吳彥祖設計戲服造型。圖為在上場演出前，梁源源做檢查和整理。（梁源源提供）