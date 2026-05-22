歡樂年華長青會 足浴奉茶慶雙親節

奇諾岡歡樂年華長青會舉辦「2026雙親節聯歡會」，感人至深的「感恩足浴、奉茶體驗」將全場氣氛推向高潮。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡歡樂年華長青會（New Happy Life Senior Club）15日隆重舉辦「2026雙親節 聯歡會」，百餘名會員齊聚社區中心，共度溫馨時光。活動內容豐富，不僅安排多個自編自演的文娛節目，並表彰模範父母，更以感人至深的「感恩足浴、奉茶體驗」將全場氣氛推向高潮。

「感恩足浴、奉茶體驗」參與者中既有結婚40多年的老夫婦，也有年輕子女為年邁父母親手洗足奉茶；最年幼的參與者是一名三歲女童，在父親的引導下為祖母洗足、奉茶，場面溫馨動人、笑聲與感動交織。一對結婚近50年的夫妻互動更令人動容，丈夫語氣樸實地說：「如果我不愛妳，就不會今天為妳洗足奉茶了。」

長青會會長趙軍南表示，他與太太結婚已逾40年，活動中他也親自為太太足浴與奉茶。他指出，本次雙親節聯歡會為長青會歷來規模最大的一次，而「感恩足浴、奉茶體驗」過去僅在小範圍舉辦，此次擴大推廣，希望讓更多家庭參與體會。

除溫馨儀式外，現場才藝演出同樣精彩紛呈。卡拉OK班學員演唱「最浪漫的事」、「娘心」等經典歌曲，另有群舞、排舞、「jitterbug」社交舞及草裙舞等表演，展現長者充滿活力的一面。趙軍南會長更上台表演魔術，贏得觀眾陣陣掌聲與歡呼。

主辦方亦安排賓果遊戲、現金紅包抽獎及壓軸大抽獎，氣氛熱烈。活動尾聲，趙軍南率領全體委員在會場出口逐一向長者致謝，並發送感謝紅包與伴手禮，為活動畫下溫馨圓滿的句點。