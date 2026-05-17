保險廳核准Farmers新定價案 平均漲幅1.5%

加州保險廳近日批准Farmers保險集團（Farmers Insurance Group）的新定價計畫。（美聯社）

Newsweek新聞網報導，保險 廳近日批准Farmers保險集團（Farmers Insurance Group）的新定價計畫，全加州 近91萬5000房主將在未來數月面臨保費 調漲。這也是加州實施「永續保險策略」改革後的首波費率調整之一。

根據獲批方案，Farmers保險在加州全境的平均保費調幅為1.5%。新費率預計於9月15日後啟動的保單續約中正式生效。雖然全州平均漲幅維持在低點，但個別保戶的實際支出，將視房屋位置、折扣項目及野火防災措施（wildfire mitigation）等因素而異。

事實上，Farmers最初於去年11月提交申請時，曾要求6.99%的大幅調漲，但在監管機構審核後，最終核准的幅度明顯縮減。

本次調價標誌加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）推行「永續保險策略」的重要進展。近年來，受極端野火災害、建築成本飆升等影響，加州保險市場一度陷入危機。

近年來，加州房屋保險市場一直舉步維艱。State Farm與Allstate等主要保險公司因野火風險，紛紛縮減或暫停在加州承接新保單，導致大量居民被迫轉向由政府支持、作為最後保障的「加州公平計畫」（FAIR Plan）。

新的「永續保險策略」允許保險公司在定價模型中，更靈活納入未來災難風險預測與再保險成本。作為交換，保險公司必須承諾在風險較高的地區繼續經營並擴大承保。

加州市場占有率約11%、排名第二的Farmers，曾於2023年限制新業務並停接康斗保單。但在政策改革後，該公司已取消限制，重新開放所有業務線。

Farmers保險在聲明中表示，新方案雖然調升基礎費率，但也提供更多省錢管道：

1.同購優惠（Bundling）：若客戶同時投保房屋與汽車保險，折扣將從目前的15%提高至22%。該公司指出，選擇同購方案的客戶，其保費通常會「不增反減」。

2.野火防災獎勵：配合州政府推動的房屋加固計畫，採取野火防護措施的房主可享更高折扣。

3.承諾進駐「困境市場」：根據舊金山紀事報報導，Farmers承諾未來兩年內，將在野火風險高、目前高度依賴FAIR Plan的「困境社區」增加至少5596份新保單。

Farmers並非唯一調漲費率的公司。在「永續保險策略」框架下，包括Mercury Insurance、CSAA與USAA在內的多家業者也已獲准於2026年調漲房主保險費率。