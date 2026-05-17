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德州燒烤拚氣泡雞尾酒 機上美食戰開打

記者張宏╱綜合報導
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微風航空公司將以全新機上菜單慶祝其成立五周年。（微風航空圖片）
微風航空公司將以全新機上菜單慶祝其成立五周年。（微風航空圖片）

在全球各大航空公司機上美食排行榜前十名中，很難看到美國航空公司的身影，不少華人旅客也常吐槽，美國航班「沒有美食，只有食物」。如今，隨著美國航空業競爭從票價與座位延伸至「機上體驗」，餐飲服務已成為美國三大航空公司爭奪高端旅客的重要戰場，就連廉價航空，也開始在機上餐飲「整活」。

Canstar Travel Insurance最新研究分析來自Airlinemeals.net與Skytrax等網站超過12.5萬乘客評價，評選全球機上餐飲服務百大航司。美國公司的整體表現普遍偏後，排名最高的JetBlue，位列全球第18；達美、美聯航與美國航空等傳統大型航司，都在30名之外。

Business Traveller報導，在商務旅客密集的美國國內樞紐與長程國際航線上，機上餐食與酒水品質，正愈發影響乘客對航空品牌的觀感。隨著僅靠座位或票價區隔市場愈來愈難，乘客在3萬英尺高空的「吃喝體驗」，正逐漸成為新競爭核心。

其中，美國航空近來動作最大，為迎接成立百年，宣布一系列全新機上餐飲升級計畫，最受矚目之一，是首次將德州經典燒烤引進頭等艙。美國航空與達拉斯Pecan Lodge合作，已在部分達拉斯飛紐約航班推出限定頭等艙餐點。包括煙燻牛胸肉、德州香腸、奶油蛋捲麵包夾手撕牛胸肉三明治等，每個月不同。

美國航空還同步引進Athletic Brewing Company旗下Free Wave Hazy IPA，這是該公司首次在機上提供無酒精啤酒。此舉符合近年航空旅客對低酒精與健康飲品需求快速上升的趨勢。

美國航空也在部分美國、加拿大、加勒比海與墨西哥航線的經濟艙推出全新付費餐點，包括雞肉沙拉與布爾辛起司捲餅，搭配涼拌高麗菜與檸檬酥餅，售價13美元或1300點AAdvantage里程。

廉價航空也加入餐飲升級戰局。據Simple Flying報導，微風航空（Breeze Airways）將以全新機上菜單慶祝成立五周年，包括近期推出的招牌氣泡雞尾酒，乘客可於機上購買，每杯12美元、兩杯22美元。另推出多種零食盒與組合零食，還搭配飲品與小吃的超值套餐，供乘客選購。

為迎接其百年慶，美國航空首次將德州經典燒烤帶進頭等艙，但也有網友吐槽沒人會為了吃...
為迎接其百年慶，美國航空首次將德州經典燒烤帶進頭等艙，但也有網友吐槽沒人會為了吃燒烤選擇頭等艙。（美國航空圖片）

德州 華人 廉價航空

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