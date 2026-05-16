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鳳凰城台僑激增 評估設辦事處

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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新任駐洛杉磯台北經文處處長馬博元坦言，亞利桑納州的台灣移民成長速度非常快，因此確...
新任駐洛杉磯台北經文處處長馬博元坦言，亞利桑納州的台灣移民成長速度非常快，因此確實有看到當地存在設立獨立經文處的需求。（記者謝雨珊／攝影）

隨著台積電（TSMC）赴美設廠帶動大量台灣工程師與供應鏈進駐亞利桑納州，當地台灣人口與僑務需求快速增加。有僑界人士認為，當地未來無論在僑務、教育、文化交流或商務服務需求，都可能持續擴大，也讓外界關注台灣是否有必要在當地增設新服務據點。新任駐洛杉磯台北經文處處長馬博元14日接受本報專訪表示，他確實觀察到在當地設立經文處的需求是存在的。

馬博元在抵達洛杉磯履新後不到幾天，便前往亞利桑納州了解當地情況。上任一個多月內，他已前往該州多次。他表示，隨著台積電在鳳凰城持續擴廠，當地已逐漸形成完整的台灣科技產業生態圈，不少台灣企業、供應鏈廠商、及人才也陸續進駐美國。

他說，許多剛到當地設點的台灣企業與家庭，在文件申辦、生活適應及領務服務上，都相當依賴駐外單位協助，但目前亞利桑納州並沒有經文處，許多人被迫專程飛到洛杉磯辦理相關文件與手續。「路程其實非常遠，對很多家庭來說不方便。」馬博元坦言，當地台灣移民成長速度非常快，確實有看到設立獨立辦事處的需求。

據駐洛杉磯台北經文處今年初的統計，目前已有超過300名「台積寶寶」在美國出生，不少台灣工程師與眷屬需透過經文處辦理出生證明驗證、護照申請、文件認證等相關業務。隨著人口持續增加，相關需求也明顯上升。

前處長紀欽耀也曾指出，駐洛杉磯經文處除服務南加州約40萬僑胞外，亞利桑納州近年已成為該經文處的重要轄區之一。尤其台積電落腳鳳凰城後，大批台灣工程師與家屬進駐，帶動各項領務需求快速增加，也讓當地逐漸形成新的台灣僑民聚落。

根據中央廣播電台，僑委會副委員長李姸慧今年初曾指出，供應鏈重組已成全球趨勢，台商與科技企業赴海外布局後，大量員工及眷屬也跟著移居當地，形成「新僑民」。

她表示，這些新移民除工作外，也面臨子女教育、社群交流與在地生活等需求，如何接觸並整合新世代僑民與台資企業，將成為未來僑務工作的重要方向。「僑胞在海外的深耕發展，其實也是推動國家發展的重要力量。」

隨著台積電（TSMC）赴美設廠帶動大量台灣工程師與供應鏈進駐亞利桑納州，當地台灣...
隨著台積電（TSMC）赴美設廠帶動大量台灣工程師與供應鏈進駐亞利桑納州，當地台灣人口與僑務需求快速增加。（本報資料照╱記者張庭瑜攝影）

亞利桑納州 洛杉磯 台積電

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