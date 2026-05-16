免費個資刪除工具 加州首推出

CalPrivacy DROP平台可幫助消除存放於數據中間商的個人資料。（DROP官網）

KTLA 5電視台報導，加州 隱私保護局（CalPrivacy）近日啟動「全美巡迴推廣」活動，宣傳一款可免費使用的「CalPrivacy DROP（Delete Request and Opt-out Platform）」刪除請求與退出平台。這項新科技工具能幫助加州居民「一鍵」刪除散布於各數據中間商（date brokers）手中的個資。

相關單位在聖地牙哥州立大學（San Diego State University）、富勒頓州大（CSU Fullerton）向學生展示如何以切實可行的方式從數據中間商處刪除個人資料。該平台開放所有加州居民使用。

官員在新聞稿中表示，「在DROP推出前，消費者幾乎沒有實際方式刪除數據中間商搜集的大量資訊，包含社安號、精確定位資訊、公民身分等敏感個資。」官員指出，要求數據中間商刪除個資後，可能有助減少垃圾訊息與詐騙簡訊、電郵等，同時降低身分盜用、詐欺、AI冒名頂替及資料外洩、駭客攻擊等風險。

據悉，這項計畫經費來自數據中間商的註冊費。加州政府希望進一步提升民眾對數據隱私的認識，官員坦言，許多加州居民仍不知情，自己依法有權要求數據中間商透過DROP刪除個資。

CalPrivacy執行長坎普（Tom Kemp）表示，「每一位加州人都應享有掌控自己個資權利，特別是面對數據中間商時」。他說，免費的DROP工具讓消費者能在幾分鐘內刪除個人資料，重新奪回主控權。這次巡迴重點就是確保大家都知情。

想使用DROP者，可前往官方網站https://privacy.ca.gov/drop/，透過「加州身分驗證入口」（California Identity Gateway）驗證加州居民身分，之後建立基本個人檔案且提交申請。根據法律規定，數據中間商須從8月1日起開始處理DROP提出的刪除請求，每45天刪除一次數據。