股市漲AI強 紐森新預算無赤字

紐森概述任內最後一份預算案。這份總額達3500億美元預算案無赤字，儘管新增支出不多，但也避免大幅削減。(圖取自加州州長紐森臉書)

加州 州長紐森 14日提出預算修訂案，涵蓋他任期最後一年與下一年預算。這份總額達3500億美元預算案無赤字，儘管新增支出不多，但也避免大幅削減。

美聯社報導，紐森積極維持他擔任州長期間發揮關鍵作用的項目。加州是美國人口最多的州，也是世界最大的經濟體之一。紐森正為可能參與2028年總統競選做準備，稱其在財政上負責，保護加州發展中計畫，又增加州府應急儲備金。預算案反駁了批評人士認為加州支出超過收入的質疑。根據立法預算分析師稱，自2020年以來，加州支出已經增加超過1000億美元。紐森稱，州府正在削減赤字。紐森無法爭取州長第三個任期，將於明年1月卸任。

根據紐森辦公室，得益於股市與人工智慧產業蓬勃發展，加州財政收入比1月份預測高出165億美元。將有助於加州避免1月預測29億美元赤字，確保明年預算不出現缺口，並將後年的缺口減半。

對於加州來說，這是一個樂見的轉變，因為財政收入一直無法跟上支出的腳步。加州曾連續數年面臨數百億美元的預算赤字，迫使去年做出痛苦的削減，例如取消為低收入 無合法身分移民提供免費醫療的承諾。無黨派預算分析師預測，未來幾年，加州每年預算缺口將高達200億美元。

儘管如此，民主黨人仍為聯邦政府削減醫療保健撥款及戰爭導致汽油和能源等各方面高成本的影響做準備。州府官員多次表示，加州無法彌補所有聯邦資金的缺口。

5月預算提案將正式開啟紐森與州議會民主黨人之間最後階段談判，民主黨必須在6月底前通過一項支出計畫。

今年，州議員提出多項提高公司稅、以協助解決預算問題的提案，但紐森基本上反對這個想法，他認為這些提案可能會導致企業和富人離開。他轉而提議削減新成立小型商業的費用，並從2027年起限制部分稅收抵免。他反對一項針對億萬富翁的一次性徵稅提案，該提案很可能在11月提交選民投票表決。

加州實行累進稅制(progressive tax system)，主要依賴富人，約一半的財政收入來自僅占總人口1%族群。經濟好時，富人繳納更多稅款，財政收入也飆增。經濟壞時，富人繳納稅金減少，財政收入也同樣迅速下降。

加州也將可見到由多家大型人工智慧公司進行首次公開募股（IPO）所帶來的財政收入，預計將成為史上規模最大的IPO。但立法預算專家去年曾警告，人工智慧泡沫可能會加劇加州的財政困境。