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響尾蛇傷人激增 今年已死3人專家籲提高警覺： 戶外坐下前先檢查、切勿佩戴耳機、遠離高草叢…

編譯組╱綜合報導
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加州毒物控制系統（CPCS）近日發布警告，指出全州範圍內響尾蛇咬傷事件出現異常激...
加州毒物控制系統（CPCS）近日發布警告，指出全州範圍內響尾蛇咬傷事件出現異常激增。（加州毒物控制系統官網）

KTLA 5電視台報導，加州毒物控制系統（CPCS）近日警告，響尾蛇咬傷事件異常激增。專家指出，2026年蛇類現蹤及危險遭遇頻率不僅比往年更高，且發生時間點也提前。

根據官方數據，加州毒物控制系統今年迄今已接獲77宗與響尾蛇咬傷相關的通報。對比以往一整年約200宗的數據，目前的增長趨勢令專家憂心。

「目前為止，今年已有三起致命案例，這非常罕見且令人不安，」加州毒物控制系統佛萊斯諾╱瑪德拉分部醫務總監Rais Vohra表示，加州通常每年僅發生約一起與響尾蛇相關的死亡事故，而全美每年則約有五至十起。

今年三起致命遭遇回顧：

2月1日：25歲Julian Hernandez在爾灣市鵪鶉山步道（Quail Hill Trailhead）騎山地車時遭咬傷不幸身亡。

3月14日：46歲Gabriela Bautista在千橡市野木區域公園（Wildwood Regional Park）徒步被毒蛇咬傷，醫治五天後不治。

4月8日： 蒙多西諾縣一78歲女性，在紅木谷（Redwood Valley）的一處鄉村物業內遭毒蛇多次咬傷，兩天後去世。

Rais Vohra強調，今年如此早期便出現多起咬傷與死亡案例，凸顯提高防範意識的重要性。專家分析，受近期熱浪影響，響尾蛇的活動更為頻繁。

雖然響尾蛇通常會避開人類，但在溫暖天氣進行戶外活動時，仍可能發生意外碰撞。專家建議：

•提高警覺：保持警惕並攜帶充飽電的手機。

•結伴同行：與同伴一起登山，並讓他人知曉行程計畫與回程時間。

•留在步道：盡量在路徑清晰的步道行走，遠離高草叢或濃密的灌木叢。

•適當穿著：穿著堅固的鞋子或靴子以及長褲。

•先看再坐：坐下前先仔細檢查岩石或木頭；響尾蛇具有極佳偽裝色，可能就在身旁而不自知。

•注意手腳放處：手腳不要放在視線死角。

•切勿佩戴耳機：響尾蛇通常（但非絕對）會發出響鈴聲示警。任何不尋常的微弱嗡嗡聲或嘶嘶聲都應視為警訊。

•保持距離：若遭遇響尾蛇，請緩步退後或繞道。響尾蛇攻擊速度極快，攻擊範圍可達體長的1/3到1/2。

若不幸被咬傷怎麼辦？

•立即求救：撥打911並儘速就醫。亦可撥打毒物諮詢熱線1-800-222-1222獲取建議。

•保持鎮定：避免驚慌，限制身體活動，切勿奔跑。

•取下束縛物：摘除受影響區域的戒指或珠飾，以防腫脹。

•不可冰敷或熱敷。不可使用止血帶。不可嘗試用嘴吸出毒液，或用刀切割傷口。

•寵物照護：若寵物遭咬，應立即聯絡獸醫。目前許多診所備有響尾蛇抗毒血清或疫苗。

欲了解更多響尾蛇安全資訊，可參閱加州毒物控制系統官網https://calpoison.org/about-rattlesnakes

加州

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