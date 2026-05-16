好市多戴森降百元 華人「終於等到它」

好市多戴森（Dyson）吹風機套裝，降價100美元。（記者邵敏╱攝影）

近年來，好市多 除傳統大包裝食品與家庭用品外，也逐漸增加高端小家電與科技產品比重，包括戴森、Shark、Ninja等品牌。從近期好市多會員折扣手冊來看，除戴森吹風機外，戴森吸塵器、Shark風扇、一些知名品牌的空氣清淨機等也出現限時優惠。

高端家電品牌戴森（Dyson）一向以價格昂貴著稱，不過南加州好市多門店近日出現折扣。原價399.99美元的戴森吹風機套裝，立減100美元，僅售299.99美元，華人 消費者直呼「終於等到它降價」。

洛杉磯 華人Christy張表示，普通吹風機幾十美元可以買到，但戴森吹風機基礎款就要四、五百美元，最近在阿罕布拉好市多門店發現戴森吹風機降價，她趕緊買下，「先買了試試看，好市多退貨政策友好，如果不合適還可以無條件退貨。」

好市多促銷的是戴森吹風機Supersonic套裝，配備支架以及多個風嘴配件。有消費者指出，戴森產品平時折扣有限，即使每年黑五，也未必出現如此降價幅度；而且其他商家同款吹風機，通常不會送這麼多配件。

與普通吹風機相比，戴森吹風機定價不菲，它確實好用嗎？消費者林玲認為值得一買，她使用這款吹風機超過一年，指出確實比一般吹風機更容易吹乾，吹完頭髮後比較順、不容易毛躁，「雖然價格貴，但可以用好幾年。買高檔的護髮產品更貴，不如使用好的吹風機，減少頭髮傷害。」

不過，聖蓋博谷一位不具名的理髮師直言，沒有必要高價買戴森吹風機，他表示市場上有很多平價替代品，擁有與戴森類似的效果。