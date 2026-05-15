荷蘭遊輪染漢他病毒 加州或現第5例

荷蘭郵輪宏迪亞斯號乘客在西班牙加那利群島下船後，在巴士內向外揮手致意。（美聯社）

加州 衛生官員證實，可能有第五名加州居民上個月在搭乘荷蘭籍郵輪宏迪亞斯號 （MV Hondius）時接觸到漢他病毒（hantavirus）。

舊金山紀事報報導，加州衛生廳13日表示，這名加州乘客在郵輪疫情 爆發前已先下船，他在短暫返回加州後又離開加州。

官員並未透露這名乘客居住在加州何處，只表示他目前身處南太平洋偏遠的英屬皮特肯群島（Pitcairn Islands），英國衛生官員和美國疾病防制中心（CDC）正在密切監測其健康狀況。據了解，漢他病毒的潛伏期可長達42天。

另外還有三名加州居民也被證實搭乘了這艘爆發漢他病毒疫情的郵輪，其中一人在疫情爆發前已下船返回灣區聖塔克拉拉縣，另外兩人則與其他美國籍乘客一同被送往內布拉斯加州的醫療中心。衛生官員表示，目前並無任何關於他們何時會返回加州的消息。

至於第四名可能接觸過漢他病毒的加州居民雖然沒有搭乘宏迪亞斯號，但他曾在南非一架飛機上坐在一名後來被確診感染了漢他病毒的宏迪亞斯號乘客身旁，這名確診者在飛機起飛前因身體不適被送下飛機。

加州公共衛生廳廳長潘靄（Erica Pan）表示，這名加州居民已於上周末返回北加州沙加緬度縣家中，並應當地政府要求居家隔離接受監測，目前沒有出現任何症狀。

加州衛生官員發出一份聲明說：「截至目前，加州、加州居民和美國居民均未出現任何漢他病毒確診病例。」