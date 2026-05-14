「一周誤下單10次」 Amazon新功能「Add to Delivery」易誤導下單

華人楊先生在自己毫不知情的情況下，接連收到意外包裹。（受訪者提供）

電商 巨頭Amazon 去年底推出的「Add to Delivery」功能，原意是讓Prime會員可在既有訂單配送前，以「一鍵加入」方式追加商品，避免重新結帳與額外配送。不過，該功能自啟用以來，在網路引發大量爭議，不少消費者抱怨介面設計容易誤導，讓人在不知情的情況下直接完成購買。

根據Amazon去年10月公布資訊，「Add to Delivery」功能目前僅開放美國Prime會員使用，適用手機App與移動版網站。當系統偵測用戶已有即將配送的訂單時，部分商品頁面便會出現藍色「Add to Delivery」按鈕，用戶按下後，商品將直接加入既有訂單，無須再次進入結帳流程。Amazon表示，此功能可減少額外包裹配送，也更符合消費者想到什麼就買什麼的購物習慣，「只需輕輕一點即可完成」。

不過，許多用戶認為，問題恰恰就出在「只需輕輕一點」。

華人楊先生最近就在毫不知情的情況下，接連收到意外包裹。他表示，過去大多使用電腦版Amazon購物，最近改用手機APP下單時，首次看到「Add to tomorrow's delivery」按鈕。由於本身是Prime會員，他原以為這只是「加入隔日配送」或類似加入購物車（而不是立即購買）功能，因此沒有多加留意便直接點擊。

「後來才發現，我原本只是想放入購物車的商品，竟然全部都下單了，而且很多已經在配送路上，根本來不及取消。」楊先生補充，Amazon的真人客服入口非常難找，發現了也來不及撤回。

他表示，類似情況一周內已發生兩次，第二次後才仔細研究功能說明，發現該按鈕實際上等同直接完成購買流程。「『Add to delivery』從字面上，根本不像立即購買意思，它有刻意模糊下單概念的嫌疑，非常容易誤導。」

由於訂單很快進入配送程序，他只能等商品送達後再辦理退貨退款，還得開車寄回包裹，費時費力又費油。他質疑，要是消費者因商品金額較低、嫌退貨麻煩而放棄退款，平台是否可能因此增加額外收入。「真不敢相信這樣的功能，會出現在亞馬遜這麼大的平台上。」

類似抱怨在社群平台大量出現。有網友在Reddit的Amazon Prime討論區發文，自己「一周內誤下單10次」，批評Amazon把原本「加入購物車」位置改成「Add to Delivery」，容易造成誤觸，形容此功能「非常陰險」（shady）。另有分享，原本只是將一小包巧克力加入購物車，系統卻自動選擇需額外付費的快速配送，被收取33美元運費，「我還在努力爭取退款。」

目前Amazon並未對相關爭議公開回應。不過根據公司網站說明，用戶點擊「Add to Delivery」後，系統會短暫跳出「Undo」選項，供用戶立即取消新增商品。