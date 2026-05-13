我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

郵輪成病毒溫床？ 遊客憂爆疫情 也有人做好準備期待上船

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉漢他病毒疫情郵輪「宏迪亞斯」號。（歐新社）
涉漢他病毒疫情郵輪「宏迪亞斯」號。（歐新社）

郵輪出遊廣受華人家庭歡迎，但最近致命的漢他病毒（hantavirus）以及諾羅病毒（norovirus）事件，讓人們擔憂這種出行方式是否安全。甚至不少人擔心，類似新冠病毒的大規模疫情，還會再次爆發嗎？

郵輪爆發的傳播性疾病引起廣泛關注，據ABC電視台等多家媒體綜合報導，豪華郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）爆發致命漢他病毒疫情，造成三乘客死亡，這種罕見病毒尚無疫苗或特殊治療方法，病毒症狀與流感相似，包括發燒、頭痛和肌肉痠痛。CDC日前通報，駛往佛州的「加勒比公主號」（Caribbean Princess）郵輪，途中爆發諾羅病毒疫情，102名乘客及13名船員出現感染症狀。

疫情報告發布之際，許多旅客正準備開啟即將到來的旅程，其中包括從洛杉磯港出發的家庭。儘管船上封閉空間存在風險，很可能成為「病毒溫床」，乘客表示他們仍然期待假期。許多旅客承認疾病容易在郵輪上傳播，並表示他們正採取措施保護自己，例如隨時攜帶免洗手液。

郵輪上的病毒，是否會導致類似新冠病毒的大規模疫情，沒有人可以給出明確答案，但衛生專家強調，基本的預防措施仍能有效防止疾病傳播。仁愛醫療加州醫院（Dignity Health California Hospital）傳染病專家Suman Radhakrishna表示，「大多數常識性的預防措施仍然有效。」他指出，漢他病毒的死亡率高達40%到50%，意味著每兩個感染者中，就有一人可能死於此病毒，儘管這種疾病非常嚴重，不過民眾目前面臨的整體風險仍然很低。

世界衛生組織（WHO）正在調查13例漢他病毒「安地斯病毒株」（Andes strain）的感染病例，其中三例死亡，這是目前已知唯一可以在人與人之間傳播的漢他病毒株。病毒症狀與流感相似，不過也存在一些差異。Radhakrishna表示，可以肯定的是，不會出現流鼻水和喉嚨痛症狀。

儘管漢他病毒疫情已引起全球關注，但衛生官員表示，諾羅病毒仍是郵輪上更為緊迫和常見問題。加勒比公主號郵輪出現115起諾羅病毒感染病例，凸顯此病毒的傳播速度之快。Radhakrishna指出，感染症狀通常包括劇烈惡心、嘔吐、腹部絞痛和腹瀉，不過病程一般較短。

諾羅病毒透過共用表面或密切接觸迅速傳播，而這些情況在郵輪上很常見。經常搭乘郵輪的乘客表示，他們已做好採取額外預防措施的準備。乘客Ron Hester表示，「我們很多人都帶口罩，上船後就會戴上。」他和家人還準備洗手液和消毒濕巾，並表示會盡量避開看起來生病的人。

疫情 華人 CDC

上一則

奶茶配麻將 夜間派對也夯 年輕人玩上癮

下一則

王愛琳案引震撼 國土安全部喊查綠卡、違規遣返中國

延伸閱讀

郵輪爆漢他病毒疫情完成撤離 世衛：工作還沒結束

郵輪爆漢他病毒疫情完成撤離 世衛：工作還沒結束
曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒

曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒
郵輪疫情照片遭誤用引發誤解 紐約男子澄清未感染漢他病毒

郵輪疫情照片遭誤用引發誤解 紐約男子澄清未感染漢他病毒
佛州出發「加勒比公主號」郵輪115人感染諾羅病毒

佛州出發「加勒比公主號」郵輪115人感染諾羅病毒
漢他病毒郵輪死者曾登荷航班機 WHO：非大流行開端 疫情有限

漢他病毒郵輪死者曾登荷航班機 WHO：非大流行開端 疫情有限
郵輪爆漢他病毒世衛匡列77接觸者 英國擬包機撤離公民

郵輪爆漢他病毒世衛匡列77接觸者 英國擬包機撤離公民

熱門新聞

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父