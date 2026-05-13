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連3項民調：貝西拉、希爾頓支持率不相上下

編譯廖宜怡／綜合報導
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三項最新加州州長選舉民調顯示，前衛生部長貝西拉（右）的選民支持率已與一直保持領先...
三項最新加州州長選舉民調顯示，前衛生部長貝西拉（右）的選民支持率已與一直保持領先的共和黨候選人希爾頓（左）不相上下。（美聯社）

根據本月公布的三項最新加州州長選舉民調，前美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）目前的選民支持率已在一眾民主黨候選人中脫穎而出，但整體仍由共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）領先。

SFGate表示，自聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）遭多名女性指控性侵於4月退出選舉以來，貝西拉的選民支持率一路飆升。

市調公司Kreate Strategies 10日公布最新加州州長民調結果，希爾頓以22%的選民支持率領先群雄，貝西拉以20%位居第二，進步派億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）以14%名列第三，共和黨河濱縣警長比安科（Chad Bianco）以13%居排四，前聯邦眾議員波特（Katie Porter）和聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）的支持率均為9%。這項民調是於5月5日到5月9日之間透過電話、簡訊和網路對900名選民進行的。

上周還有另外兩項民調結果出爐，這兩項民調皆由馬漢及其支持者委託進行的，但結果與Kreate Strategies的民調大同小異。

公共研究公司Impact Research 4日公布一分由馬漢競選團隊出資進行的民調結果，顯示希爾頓和貝西拉的支持率均為23%，史泰爾的支持率為14%，比安科為11%，馬漢和波特皆為10%。

另一項民調由市調公司Mellman Group於8日公布，費用由支持馬漢、資金來自由矽谷科技高層人士組成的超級政治行動委員會「回歸基本」（Back to Basics）支付。「回歸基本」先前已為馬漢花費了數千萬美元刊登電視廣告，包括在超級盃（Super Bowl）期間播出的廣告，但8日公布的民調是他們首次公布的民調結果。

Mellman Group的民調再次顯示，希爾頓和貝西拉的支持率並列第一，均為20%，比安科以14%緊追在後，接著是史泰爾12%，馬漢10%，波特9%。

SFGate指出，貝西拉在競選初期採取低調策略，但隨著民調支持率上升，他開始展現較強硬的態度。他於4月28日的KCAL-TV電視辯論會中，一反常態發表了一番諷刺言論，稱川普是希爾頓的「老爸」。而隨著貝西拉的支持率不斷上升，他現在已成為許多競爭對手攻擊的對象。

共和黨 民主黨 貝西拉

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