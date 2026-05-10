搭漢他病毒郵輪 加州乘客返家隔離

一名搭乘爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪宏迪亞斯號的加州居民已返家，但持續接受加州衛生當局監測。（美聯社）

舊金山紀事報報導，加州 衛生官員表示，正密切觀察一名搭乘爆發漢他病毒（hantavirus）疫情 的荷蘭籍郵輪宏迪亞斯號 （MV Hondius）的加州居民，以確定其是否接觸過病毒。官員稱，公眾感染漢他病毒的風險「極低」，但由於此次事件中多名確診患者驗出目前唯一已知能人傳人的漢他病毒，即安地斯病毒（Andes virus），不得不謹慎。

加州公共衛生廳表示，一名搭乘宏迪亞斯號的加州居民已下船返家，與當地衛生官員維持聯繫，每日接受症狀監測。加州官員表示，至少還有另一名加州居民仍在船上。

紀事報指出，此次疫情讓人憶起奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）與妻子荒川（Betsy Arakawa）去年2月底在新墨西哥州家中身亡一事，荒川被驗出死於漢他病毒引起的呼吸衰竭。

但衛生官員表示，宏迪亞斯號疫情涉及的是安地斯病毒，並非是在加州和北美其他地區傳播的辛諾布雷病毒（Sin Nombre virus）。辛諾布雷病毒曾在加州造成過罕見、有時致命的感染，目前尚不清楚它是否會人傳人。

衛生廳表示，漢他病毒來自受感染囓齒動物的尿液、糞便或唾液，患者通常是透過吸入帶有病毒顆粒的汙染空氣而感染，可導致出現重症，甚至死亡。在加州，球鹿鼠（deer mice）是常見的病毒帶原者。

紀事報指出，安地斯病毒的特殊之處在於，它的人際傳播通常發生在與病人密切和長時間接觸之後。衛生廳表示，目前沒有出現過無症狀的安地斯病毒病例，即使發生傳播，通常也僅限於與感染者長時間密切接觸過的人群，傳播性比流感和新冠低得多。

衛生官員警告居民，切勿用掃帚或吸塵器清理囓齒動物糞便，因為可能讓病毒顆粒飛揚在空氣中。若懷疑自己可能接觸過漢他病毒，並出現發燒、呼吸困難或其他症狀，應立即就醫，並告知醫護人員自己的接觸史。