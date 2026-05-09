乘車順便下單咖啡 Uber 推「路途餐點」

Uber將在四大城市進行網約車與Uber eats結合的全新服務。（Uber eats網頁）

洛杉磯 KTLA 5報導，全球搭車平台巨頭Uber宣布好消息，即將推出一項貼心的新功能，讓乘客的通勤時光更加愜意。

這項名為 「路途餐點」（Eats for the Way）的新功能，允許乘客在預約 Uber Black或Uber Black SUV高級車型時，同步訂購咖啡、茶飲或點心。當乘客的「預約搭乘」（Uber Reserve）行程確認後，只需點擊「加入Uber Eats」選項，即可輕鬆下單。

為了節省時間，駕駛會在抵達接送點前先前往取餐。這意味著當乘客開門上車時，熱騰騰的咖啡或美味零食已經在車內準備就緒，實現真正的「出發即享」。

這項服務預計將於未來幾周內，率先在洛杉磯、聖地牙哥 、舊金山以及亞特蘭大 等城市上線。

此功能是Uber在年度產品發表會「GO-GET」中亮相的多項創新之一。除了餐飲服務，Uber此次也展現了進軍旅遊業的野心。例如Expedia 合作計畫，用戶現在可以直接在 Uber App 中預訂飯店。今年晚些時候，服務範疇還將擴大至 Vrbo 的度假屋租賃。還有全新「旅遊模式」（Travel Mode），猶如乘客的「個人旅遊管家」。它能根據目的地提供在地美食推薦、觀光景點資訊、OpenTable餐廳訂位，甚至能將「客房服務」直接送達飯店門口，或協助購買遺漏的旅途必需品。

Uber執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示：「Uber 正轉型為一個全方位的超級 App，幫助人們將『移動、購物、旅遊』整合在一處。」他強調：「現代人生活在一個『認知負荷』過重的時代，有太多的 App、太多的決策和太多的瑣碎干擾。我們的目標是幫助人們奪回時間主導權，減少處理生活雜務的精力，將更多時間花在真正享受生活上。」