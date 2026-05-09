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州界普里姆谷度假村 7月永久關閉

編譯陳盈霖╱綜合報導
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加州與內華達州最後一座全天候經營的普里姆谷度假村將關閉。(取自primmvall...
加州與內華達州最後一座全天候經營的普里姆谷度假村將關閉。(取自primmvalleyresorts.com)

加州郵報報導，與加州交界的內華達州小鎮普里姆（Primm）最後一家全天營運的賭場，「普里姆谷度假村」（Primm Valley Resorts）宣布永久關閉。象徵這座昔日繁榮、曾被稱為「州界」（Sate Line）沙漠賭博小鎮時代正式落幕。

根據本月5日流出的解僱通知，員工已接獲消息，包括水牛城比爾（Buffalo Bill's）、威士忌皮特（Whiskey Pete's）、普里姆中心（Primm Center）三家賭場酒店和飛翔J卡車休息站（Flying J truck stop）都將永久關閉。大部分員工將於7月4日前離職，且「預計將不會被召回」。

根據8NewsNow早前披露的一分通知，該公司還通知住在沙漠綠洲公寓（Desert Oasis Apartments）員工宿舍的租戶，因度假村關閉而終止租約，需於7月6日前搬離。信中表示，公司計畫與內華達州相關單位協調，幫助受影響員工。

數十年以來，普里姆一直是加州居民「繁華喧囂賭城的平替版」選擇。在大型豪華賭場主宰拉斯維加斯前，當地就是加州遊客跨州界後，第一個接觸的內華達州博彩文化據點。如今關閉營運，意味著這條充滿奇特風格的邊境賭場正式隱沒於歷史的洪流。

當地沿著高速公路有三家標誌性賭場：以城堡為主題的威士忌皮特、充滿西部風情的水牛城比爾，及更為精緻的普里姆谷度假村。這座迷你賭城全盛時期，以平價的房價、寬鬆的吃角子老虎機、雲霄飛車、平價折扣購物中心（Outlet）及各種公路奇景吸引大量加州遊客，最知名的莫過於雌雄大盜邦妮與克萊德（Bonnie and Clyde）遭伏擊，充滿彈孔的死亡之車展示。

近年來當地人潮逐漸衰退。新冠肺炎疫情重創觀光，加上加州各地原住民部落賭場迅速擴張，削弱普里姆地理便利性最大優勢。許多南加州居民寧願選擇距離更近的內陸帝國（Inland Empire）、聖地牙哥縣與加州中部大型原住民賭場度假村。

普里姆賭場創辦人Ernest Primm孫子克萊門森（Cory Clemetson）聲明表示，「身為普里姆家族一員，聽到關閉消息非常難過。」他說，「面對數百名內華達州居民可能失業，許多普里姆居民被迫遷離家園，家族希望儘可能尋找挽救的替代方案。」

普里姆的歷史可追溯至1950年代，最初僅被稱為「州界」，直到1996年才以賭場開發商Ernest Primm名字重新命名。數十年來，這座小鎮象徵著加州進入內華達州的瞬間。如今，對許多往返兩州的駕駛來說，或許很快就只會成為沙漠中另一座鬼城。

內華達州 加州 賭城

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