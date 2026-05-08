高薪追不上房價 加州人每年多工作15.8天才能付房租

研究顯示，加州是全美生活成本最昂貴的州之一，居民為應付基本生活支出，工作日數總計或需額外工作日來應付的日數，皆踞全美十大州之內。（生活支出示意圖，Unsplash / Frugal Flyer）

自2008年經濟危機高峰期以來，美國的工作時薪有所增加，但卻不表示能追上通膨。金融科技公司Investors Observer一項研究發現，全國前十個居民需要付上最多額外工作日，來應付基本生活所需的州份中，加州 排行第五；而與2008年前相比，加州人現在為應付基本生活所需的工作時數增幅，更冠全美。

沙加緬度蜂報引述Investors Observer研究員發表的文章指出：「全美各地的人們目前每年需要額外工作多達25天，才能應付房租、食品雜貨及儲錢購買二手車 ——這些時間本可用來度假、觀看孩子們的足球賽，以及享受周末餘暇。越來越多美國人不再以時間換取進步，而是以時間換取僅可度日的最低生活水平。」

這情況在加州尤為嚴重。上述研究發現，2025年的加州人每周需要工作75.3小時，才能支付房租、食品雜貨開支及存錢買二手車，這個工作時數在2007年（2008金融風暴之前）是每周59.5小時，工時增幅是全美最大，而加州亦是居民需要工作最多的時間，才能應付基本生活的州之一。不單如此，為支付房租、食品雜貨和二手車貸款所需的工作日總數計算，加州亦躋身前列；若以應付上述基本支出而需要付出最多的額外工作日數而言，加州位列全國第五。

Investors Observer表示，這情況反映持續經年的經濟負擔挑戰，帶動了政策辯論和人口遷移模式變化，而加州的高薪未能追上房價，州內主要都會區的房價持續攀升。

故此，以房租負擔而言，居民需要每年付出最多額外工作日才能「負擔得起房租」的首十個州之中，加州排行第三，加州人需要每年工作多15.8天（三個完整工作周）才能支付房租，儘管加州擁有全美最高平均時薪之一的40.93美元。

至於生活工資（living wage），根據麻省理工學院的生活工資計算器，大多數加州人需要賺取遠高於最低工資的收入，才能維持基本生計。