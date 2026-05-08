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全球最佳飛機餐 愛琴海航空居首 美最佳航空是它

編譯陳盈霖／綜合報導
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長榮航空飛機餐點排名全球第四。（取自長榮航空臉書）
長榮航空飛機餐點排名全球第四。（取自長榮航空臉書）

紐約郵報報導，旅遊保險公司Canstar Travel Insurance研究分析Airlinemeals.net與Skytrax等網站超過12萬5000則乘客評論，評選全球100家航空公司最佳機上餐點。僅有83架飛機的希臘愛琴海航空（AEGEAN Air）拿下全球冠軍，來自台灣的長榮航空（EVA Air）名列全球第四。

曾於2025年Skytrax世界航空獎評選中榮獲「歐洲最佳區域航空公司」的愛琴海航空，在這次評選中拿下7.82（滿分十分），其憑藉「新鮮、富有地方特色料理，及道地的希臘熱情待客之道」擊退眾多航空業巨頭。

該研究指出，該航空空廚菜單靈感來自希臘文化中「filema」哲學，核心概念是「透過食物傳遞愛與善意」。各艙等旅客都能品嚐道地希臘風味餐點，商務艙乘客可進一步享受由希臘主廚與侍酒師精心設計的美食盛宴。

第二至第五名分為卡達（Qatar Airways），韓亞航（Asiana Airlines）、長榮航空與新加坡航空（Singapore Airlines）。值得一提的是，亞洲航空公司在前十名中占了七名，南韓與日本更是唯二有兩家航空公司擠進前十名的國家。南韓的首爾航空（Korean Air）排名第六；日本全日空（All Nippon Airways，ANA）與日本航空（Japan Airlines）分別名列第七、八名。第九、十名為科威特航空（Kuwait Airways）與「嘉魯達印尼航空」（Garuda Indonesia）。

擠進整體前50名的華資航空，尚有排名第22的中國南方航空公司（China Southern Airlines）與第35名的中華航空公司（China Airlines）。

美國的航空公司排名最佳是18名捷藍航空（JetBlue），該公司商務艙品牌JetBlue Mint排名第24。夏威夷航空（Hawaiian Airlines）31；達美航空（Delta Airlines）46。至於美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）僅勉強擠進前100名，分別為93與94。美國航空區域航線品牌美鷹航空（American Eagle）76。若依照艙等分項排名，捷藍航空在商務艙餐點排名第七，達美則在頭等艙餐點排名第十。

其他國際大型航空公司整體機上餐點排名表現也不盡理想。澳洲航空公司（Qantas Airways）51，英國航空（British Airways）54，法國航空（Air France）70。Canstar Travel Insurance在聲明中表示，航空餐點長期以來一直是不少旅客嘲笑對象，大型航空公司如今都意識到，在競爭激烈的市場中，機上體驗至關重要。

長榮

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