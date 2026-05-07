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洛杉磯加大醫學院招生 涉歧視亞裔、白人

洛杉磯訊
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司法部6日公布調查結果，UCLA醫學院在接受學生時存在歧視行為。（美聯社）
司法部6日公布調查結果，UCLA醫學院在接受學生時存在歧視行為。（美聯社）

司法部民權司6日指出，已完成為期一年的調查，針對洛杉磯加大" rel="155119">洛杉磯加大UCLA）David Geffen醫學院的招生政策與做法進行審查。有證據顯示，UCLA領導層在招生過程中，刻意依據申請者的種族進行篩選，涉嫌歧視白人與亞裔。

民權司審閱的文件顯示，UCLA遵循一種備受質疑的觀點，認為病患在由與其相同種族的醫師治療時，能獲得最佳照護，而非由最具資格的醫師提供治療。

司法部民權司助理部長Harmeet K. Dhillon表示：「UCLA的招生過程，過度關注族裔人口比例，犧牲能力與卓越表現——讓種族政治分散學校培養優秀醫師這一關鍵工作的注意力。招生中的種族歧視既違法，也違背美國價值，本部門不會允許這種情況持續。」

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，聯邦法律與最高法院判例，已明確指出：種族歧視在美國高等教育機構中沒有立足之地。UCLA醫學院這種違法且令人憎惡的行為模式，違背美國憲法與立國原則。

調查顯示，平均而言，被錄取的非裔與西裔申請者，其學術資格持續低於白人與亞裔申請者。這些事實支持該部門的結論，即UCLA在招生過程中，基於種族進行蓄意歧視，從而違反法律。司法部表示，醫學院利用大量聯邦財政資助來培養下一代醫師。司法部將持續專注於消除醫學院招生中的非法種族政治，因為品質與卓越在此領域至關重要。

洛杉磯加大 UCLA 洛杉磯

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