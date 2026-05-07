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新AI偵測工具 可提早3年發現胰臟癌

編譯組／綜合報導
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圖中下部啡黃色橫列的器官是胰臟，而胰臟癌被視為一種最惡及最難檢測的癌症之一。 (...
圖中下部啡黃色橫列的器官是胰臟，而胰臟癌被視為一種最惡及最難檢測的癌症之一。 (維基百科)

人工智慧（AI）對人類是好是壞，目前仍兩極紛陳，但一項新的AI工具在篩檢癌症的領域上，也許能在帶來革命性的突破。該AI工具能助更早檢測出胰臟癌腫瘤，較確診的時間早出三年能篩查發現得到。

紐約郵報報導，胰臟癌被視為最具侵襲性和最難檢測的癌症之一。根據美國癌症協會統計，胰臟癌的五年存活率僅13%，預計今年將導致超過5萬2700人死亡。

梅奧診所（Mayo Clinic）開發的一種AI模型工具有望改善狀況，因為該工具能在胰臟癌確診的前三年，就檢測到CT掃描中的異常情況。

這項研究於本周在《腸道》雜誌上發表。研究評估了接受其他疾病篩檢、卻在後來確診胰腺癌的病人的掃描結果。放射科醫生和AI模型分別檢視這些掃描影像，然後找出癌症的早期跡象。結果發現，AI模型在辨識人眼無法察覺的早期跡象的能力，是人類的三倍。

聖地牙哥加州大學的健康中心摩爾斯癌症中心（Moores Cancer Center）主任西蒙尼博士（Dr. Diane Simeone）告訴華盛頓郵報說：「早期症狀如背痛、疲勞、體重減輕或消化不良等，往往比較模糊，容易被誤認為是其他不太嚴重的疾病。」

胰臟是人體的重要器官，在消化和調節血糖方面發揮重要作用，而胰臟癌是由胰臟內異常細胞增生而引致。

該新的AI模型能夠檢測到科學家和醫生先前一直難以發現的異常胰臟細胞，這些細胞能夠保護該癌病免受免疫系統的攻擊。

梅奧診所放射科醫生、上述研究的作者之一戈恩卡博士（Ajit Goenka）接受國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時表示：「根據這種癌病的生物學特性，我們知道它不會在三個月內突然爆發。我們知道訊號已存在，只是需要找到方法把它偵測出來。」

戈恩卡的團隊希望這項正在進行臨床試驗的新型AI醫療工具，能幫助有胰臟癌家族史、但尚未出現症狀的人。

胰臟癌目前尚無根治方法，但如手術、化療、標靶治療及免疫療法等治療策略，能助控制病情。

華盛頓郵報 癌症 腫瘤

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