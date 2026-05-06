豐田「虛擬飯廳」 體驗美式空間有助造車

豐田模擬美國典型家庭的「虛擬飯廳」。（Test Miles） 截圖自：https://www.testmiles.com/toyota-fake-dining-room-american-car-design/

洛杉磯 KTLA 5新聞台報導，在加州一個寂靜的角落，一間精心布置的「虛擬飯廳」曾悄然改變了豐田 （Toyota ）對美國人體型、生活習慣與期望的認知。

在汽車設計史上，曾有一個瞬間顯得近乎滑稽，直到人們意識到它的關鍵意義。那不是風洞實驗的突破，不是新型引擎的研發，甚至不是安全撞擊測試。相反地，那是豐田美國設計中心（Calty）打造的一間「假飯廳」，教導高層主管一個簡單卻令人不安的事實：美國人的體型更大，且生活方式截然不同。

這堂課並非源於複雜的試算表或市場研究報告，而是來自於吱吱作響的椅子、高度不對勁的桌面，以及日本高層試圖擠進這間「美式比例」房間時，那種肢體上的侷促與尷尬。當時 ，Calty意識到豐田仍在學習如何不只是「為美國賣車」，而是「為美國人造車」。

當代美國汽車市場以尺寸、舒適度和實用性為核心，其程度至今仍令外界驚訝。看看現在隨處可見的三排座SUV、超大中央扶手箱，以及足以容納大容量保溫瓶的杯架──這些設計的源頭，都能追溯到數十年前的這些決定。

回溯至1970與80年代，包括豐田在內的日本車廠正迅速擴張美國市場。雖然當時的日系車以節能、可靠著稱，卻往往與美國人的實際生活脫節：內裝顯得狹窄、座椅偏小，操作介面對於體型較大的駕駛者而言不夠直覺。

豐田日本本部的工程師雖然在理智上明白這道鴻溝，但他們畢竟是在一個完全不同的文化環境中進行設計。Calty決定不再撰寫另一份乏人問津的報告，而是直接建造了一個物理實體：一間比例完全模擬美國典型家庭的飯廳。這裡有更大的椅子、更寬的間距和不同的工學設計。

當日本高層到訪時，他們不只是「觀察」，而是「體驗」。他們坐下來，在空間中移動，與這些美式規格的物件互動。重點很快就變得顯而易見：基於日本常態的設計假設，無法直接套用到美國生活中。

相較於競爭對手，豐田的做法顯得獨樹一幟。其他車廠大多依賴問卷調查、人口數據或焦點小組，這些工具雖然有價值，卻容易抹平細節。

隨後推出的車款見證了這場實驗的成果：內裝變得更寬敞、座椅位置調整、控制鍵變得更容易觸及，甚至連車門開啟角度和座椅高度，都反映了對美國人進出車輛習慣的深刻理解。

這間「假飯廳」的影響力遠超單一事件。它代表了全球化企業對在地化策略的轉變。Calty證明了「同理心」與「物理理解」有時比抽象數據更有效，讓隱形的文化差異變得具體可感。