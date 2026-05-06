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搭機不付費預選座位 容易坐到爛區？ 揭祕航空公司真相…

編譯組／綜合報導
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西南航空（Southwest Airlines）近期轉型為「對號入座」制。西南航...
西南航空（Southwest Airlines）近期轉型為「對號入座」制。西南航空公司班機檔案照。（路透）

洛杉磯KTLA 5新聞網報導， 西南航空（Southwest Airlines）近期轉型為「對號入座」制的過程並不全然順遂。除了行李架空間與登機流程引發民怨外，畫位制度的執行也衍生了不少爭議。

過去，西南航空的資深旅客習慣了那種「先搶先贏」的自由選位時代，也就是大約四個月前。如今，西南航空的運作模式與其他航空公司無異：旅客若不付費預選座位，就得在辦理報到時接受隨機分配。

這正是衝突的開端。許多不願額外付費選位的乘客發現，自己被分配到機艙後段擠在中間座位，即使飛機中前段仍有大量空位。然而，當乘客試圖換到空曠區域時，往往遭到空服人員阻止。

這種衝突對西南航空來說或許新鮮，但在航空界早已是行之多年的規範。聖荷西州立大學航空首席教官、前飛行員莫拉（Edgar Mora）表示，每家航空公司與機師在起飛前都會嚴格監控重量與平衡。

「派遣員會檢查、裝載長會檢查，機師也會檢查。大多數情況下是經過三重確認的，」莫拉指出，機艙內的乘客座次與貨艙行李位置，是決定飛機「重心」的關鍵。若重量分配不均，飛機可能無法安全起飛。

即使是微小的重量位移，例如一群人集體換位，都可能產生明顯影響。莫拉笑稱：「當空服員推著推車走動時，我們在駕駛艙都能感覺到。我們甚至會開玩笑說：『喔，有人去上廁所了。』」

雖然自動駕駛系統會在飛行途中補償重心變化，讓乘客感覺不到差異，但為了安全性與燃油效率，飛機的重心最好偏向後方。這也是為什麼前艙的頭等艙座位較寬敞、數量少，而後段的經濟艙座位則排列密集。

莫拉推測，在西南航空過去採取的自由選位時期，如果飛機只有六、七成滿，乘客通常會自然散開，無形中達成了重心平衡。但在目前的系統分配下，乘客可能被集中在特定區域，導致「沒坐滿卻很擠」的現象。

專家與機師建議，若想換到空位，務必先詢問空服人員。西南航空發言人在給媒體的聲明中強調：「重量與平衡在起飛階段至關重要，因此我們要求乘客在出發前待在指定座位。」

航空公司表示，乘客與員工因座位分配產生的激烈衝突並不常見，目前也正持續優化政策，以平衡飛行安全與旅客舒適度。

洛杉磯 西南航空

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