加州州長選舉最新民調 前檢長貝西拉躍第3

最新民調結果顯示，希爾頓（右三）、史泰爾（右二）和貝西拉（左二）的選民支持率目前在加州州長選舉中領先。（美聯社）

加州州長選舉最新民調 顯示，民主黨 候選人選民支持率急起直追，前加州檢察長貝西拉 （Xavier Becerra）更是一舉躍進前三強。

SFGate報導，這項民調是由哥倫比亞廣播公司（CBS）和英國網路市調公司YouGov於4月23日至27日對1479名登記選民進行調查，詢問選民數十個關於加州州長選舉的問題，包括他們最有可能投票給哪位候選人，以及對加州和美國重大議題的看法。

根據CBS和YouGov 4日公布的民調結果，前福斯新聞主持人希爾頓（Steve Hilton）以16%的支持率繼續領先，民主黨億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）以15%名列第二，貝西拉則以13%躍升第三。

貝西拉從政經歷豐富，曾任加州檢察長，後來在拜登 政府擔任衛生部長。CBS民調顯示，56%的受訪選民認為，候選人的經驗對他們來說是最重要的考量。

貝西拉去年4月宣布參選，加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）11月進行的一項民調顯示，他一度獲得高達14%的選民支持率。但隨著愈來愈多具競爭力的候選人加入戰局，貝西拉的支持率逐漸下滑。

貝西拉上周在由CBS聯合主辦的州長候選人辯論會上發表了一些措辭強硬的言論，稱其首要任務是阻止另一名候選人希爾頓（Steve Hilton）的「爸爸」（意指川普）的作為。他說：「我們需要一個勇於對抗川普的人。」

史泰爾目前支持率雖然高居第二，但在最初宣布參選時，他首次在柏克萊加大民調中僅獲得1%的支持率。不過，經過投入1億2000萬美元競選經費後（大部分出首其個人財產），史泰爾的排名逐漸在一眾民主黨候選人中脫穎而出。

在這項最新民調中，共和黨籍候選人比安科（Chad Bianco）以10%的支持率排名第四，前聯邦眾議員波特（Katie Porter）以9%排名第五。墊底的是加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond），獲得的支持率僅1%。

民調也顯示，26%的加州選民仍未決定投票給誰。