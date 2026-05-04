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身體出現這一細微變化 可能是衰老加速警訊

洛杉磯訊
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一項最新研究指出，隨著年齡增長，嗅覺變差不僅影響日常生活，還可能是身體機能衰退的...
一項最新研究指出，隨著年齡增長，嗅覺變差不僅影響日常生活，還可能是身體機能衰退的重要警訊。（示意圖取材自Pexels）

一項最新研究指出，隨著年齡增長，嗅覺變差不僅影響日常生活，還可能是身體機能衰退的重要警訊。專家表示，這種關聯在臨床上其實相當常見，值得民眾提高警覺。

研究發表於「美國醫學會期刊」（JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery），分析了5474名65歲以上長者的健康數據，研究內容涵蓋嗅覺、肌力、平衡能力與步行速度等多項指標。

研究人員透過嗅覺辨識測試（Sniffin' Sticks），讓參與者辨識12種不同氣味。結果顯示，嗅覺較差的長者，在步行速度、握力等身體功能測試中表現也較差，且在約七年的追蹤期間，身體機能下降速度明顯快於嗅覺正常者。

專家指出，這項研究顯示的是相關性，而非直接因果關係，但仍提供重要線索。芝加哥大學耳鼻喉科主任、研究共同作者Jayant Pinto表示，嗅覺與身體功能之間，可能存在某種分子或細胞層級的共同機制。

另一種解釋則與神經再生能力有關。俄亥俄州立大學醫學院教授趙凱（Kai Zhao，音譯）指出，負責嗅覺的神經細胞一生都在更新，若嗅覺功能下降，可能意味著整體再生能力也在減弱。

此外，嗅覺退化也是帕金森氏症與阿茲海默症等神經退化疾病的早期症狀，而這些疾病本身就會導致身體與認知能力下滑。老年醫學專家Christopher Paredes進一步指出，嗅覺變差還可能影響食慾，使食物變得不吸引人，進而導致體重下降與肌肉流失，形成惡性循環。

在如何隨年齡增長維持嗅覺方面，專家指出，其實可以從日常生活中著手，多管齊下改善。

首先，被稱為「嗅覺訓練（olfactory training）」的方法，被認為對提升嗅覺能力具有一定幫助。Paredes表示，這種訓練主要是透過規律聞不同類型的氣味，例如玫瑰、檸檬、尤加利（Eucalyptus）等具有代表性的氣味，讓嗅覺系統持續受到刺激，進而強化辨識能力。

此外，趙凱也指出，日常生活中頻繁使用鼻子本身就是一種自然訓練。例如多接觸食物香氣、品嘗不同料理、聞香水或花香等，都有助於維持嗅覺活躍。

維持良好的鼻腔與整體健康狀況同樣關鍵。Paredes指出，若存在過敏、鼻息肉或其他慢性疾病，可能影響嗅覺功能，及早治療這些問題，有助於維持嗅覺正常運作。

不過，多位醫師也提醒，嗅覺只是整體健康的一部分，真正需要關注的核心仍是身體機能的全面維護。加州普羅維登斯聖約翰健康中心（Providence Saint John's Health Center）家庭醫學醫師David Cutler表示，應從生活習慣著手，包括均衡飲食、規律運動、按時接種疫苗，以及持續監測血糖、膽固醇等健康指標。

俄亥俄州 阿茲海默症

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