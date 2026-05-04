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醫師：停經後骨質快速流失 藥物、保健可降風險

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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骨科權威、美國最大華裔醫療集團的開創者林清元（見圖），日前在一場健康講座上與民眾...
骨科權威、美國最大華裔醫療集團的開創者林清元（見圖），日前在一場健康講座上與民眾分享骨科知識與保養。（記者謝雨珊／攝影）

女性在停經後，由於雌激素快速下降，骨質每年約流失1%至2%。若加上缺乏運動、高鈉飲食、抽菸飲酒或罹患慢性疾病等因素，骨質流失速度可能進一步加快，增加健康風險。南加州骨科醫師林清元，日前在一場健康講座中指出，針對有骨質疏鬆的停經後女性，可在醫師評估下考慮多吃女性荷爾蒙，以減緩骨質流失，療程通常約三至五年。

同時，他也提醒50歲以上族群應特別留意骨折風險，日常生活中務必避免跌倒，以降低意外傷害發生的機率。

荷爾蒙等營養補充

林清元指出，通常骨質疏鬆的治療需依嚴重程度而定。若情況較為嚴重，通常需要透過藥物注射或口服藥物進行治療；若屬輕度或初期，則可透過補充荷爾蒙，以及搭配鈣質與維生素D等營養補充方式來維持與改善骨質密度。

在日常保健方面，飲食與生活習慣同樣關鍵。建議攝取足夠的蛋白質與鈣質，並搭配規律的重量訓練，以刺激骨骼維持強度。此外，也可補充維生素B群與維生素D，以維持骨骼健康並延緩退化。維生素D3與K2可一同補充，兩者搭配有助於鈣質在體內的正常利用與分布。一般而言，年長者可遵醫囑適量補充維生素D（常見劑量約5000至10000 IU），以維持骨質狀況。

50歲後坐骨神經痛常見

除了骨質疏鬆，他也提到說，統計顯示約有一半民眾在50歲後曾出現背痛問題，其中以坐骨神經痛最為常見，通常與脊椎軟骨突出或骨刺壓迫神經有關。林清元表示，背痛問題可以透過X光與核磁共振（MRI）檢查，協助判斷神經受壓位置與嚴重程度，治療方式則依情況不同，可能包含藥物、復健運動，或進一步施打針劑。

椎間盤突出的治療需依突出程度與症狀而定，不同患者情況各異。多數情況下，醫師會先採取保守治療方式，包括進行適當的腰部運動與復健訓練，通常持續約三個月後，約有80%的患者疼痛可明顯減輕，且無需進一步手術介入。

若疼痛主要來自神經受到壓迫，醫師可能會採用類固醇注射治療，以減輕神經發炎與腫脹，進而緩解不適，這屬於相對保守且常見的治療方式，成功率可達70%至80%。

至於需要手術的情況，通常是當症狀持續嚴重或保守治療效果不佳時，醫師會考慮進行椎間盤切除手術，將突出的椎間盤移除，以解除對神經的壓迫。整體而言，手術安全性高，但是否進行仍需依個別狀況由專業醫師評估。

日常保養有助於改善

在日常保養方面，林清元建議可進行簡單的腰部運動，例如挺腰或半仰臥起坐，每日規律訓練並持續約數月，有助於改善症狀並強化核心肌群。

「五十肩」為常見的肩關節問題之一，主要因長期缺乏活動導致關節沾黏，導致手臂難以抬高、梳頭或穿衣困難，40歲以上族群亦可能發生。林清元建議，可透過居家復健方式改善，例如進行對牆爬手運動，循序漸進提升肩關節活動度；若症狀較為明顯，亦可考慮關節內注射類固醇治療，多數情況下可有效緩解不適。

此外，隨著年齡增長，肌肉逐漸流失與萎縮，可能發展為肌少症。若未及時改善，將導致體力下降與活動能力減弱，進而影響日常生活功能。林清元建議，應透過規律步行與適當的肌力訓練來維持與提升肌肉量，並可諮詢物理治療師，依個人狀況制定專屬運動計畫。同時，平時多外出活動並適度曬太陽，有助於維生素D合成，進一步促進骨骼與肌肉健康。

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