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鑽法律漏洞？在墨西哥買平價中國電車 直接開進南加

編譯組／綜合報導
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在墨西哥邊境城市，中國品牌比亞迪設置經銷門店。（路透）
在墨西哥邊境城市，中國品牌比亞迪設置經銷門店。（路透）

Yahoo Autos新聞網報導，在加州國境之南，一波標榜平價、高科技的中國製汽車正悄然逼近美國，且已有車主利用法律漏洞，成功將這些車輛開進加州境內。這些售價約2萬美元的中國產電動車，將衝擊美國的電動車市場。

墨西哥邊境城市，各中國品牌經銷商門庭若市。展示廳內擺滿流線型的純電動車(EV)、油電混合動力車以及燃油休旅車(SUV)，其售價遠低於美國市場。部分車款起售價僅約2萬美元，這一價格在目前美國的新車市場中完全處於真空狀態。

儘管華盛頓當局近年來對中國進口車課徵高額關稅，並實施嚴格的安全法規以將其拒之門外，國會議員甚至提案禁止從墨西哥或加拿大轉口進入的車輛，但民間仍找到「繞道」之策。

根據現行法規，擁有墨西哥居留權的居民(包括住在墨西哥但在美國工作的通勤族)，可以合法駕駛在墨國註冊的車輛跨越邊境進入美國，即便該車輛不符合美國聯邦安全標準。

位於蒂華納河濱區的一家比亞迪(BYD) 經銷商向加州郵報(The California Post)證實，確有買家在墨西哥購車後直接開進南加州的聖地牙哥。經銷商指出，買家僅需具備墨西哥居留證明或當地駕照，即可辦理。

這些中國車款對消費者的吸引力顯而易見：

•高性價比：在美國新車平均售價攀升至5萬美元之際，中國車款提供極具競爭力的價格。

•高科技配備：內裝科技感十足，具備雙語系統，甚至內建卡拉OK應用程式。

•能源成本：在油價居高不下的加州，低價電動車成了誘人的替代方案。

這種價格優勢對特斯拉與Rivian等品牌主導的加州市場造成巨大壓力。汽車業高層紛紛對此威脅表達擔憂。

現代汽車(Hyundai)執行長穆尼奧斯(José Muñoz)接受華爾街日報採訪時直言：「要與之(中國產電動車)競爭是非常困難的，甚至是不可能的。在目前的營運市場中，我們無法用與中國車廠相同的價格出售車輛，否則將會虧本。」

比亞迪已於2025年超越特斯拉，成為全球電動車銷售冠軍，目前更握有墨西哥約70%的電動車與插電式油電混合動力車市場。整體而言，中國品牌已占墨西哥汽車總銷量的四分之一。

日產(Nissan)美洲區主席Christian Meunier則指出：「對我來說，這不僅僅是電動車的問題，而是整體的產業挑戰。」根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)的調查，目前有將近40%的美國民眾表示，會考慮購買中國品牌汽車。

在墨西哥邊境城市，中國品牌比亞迪設置經銷門店。（路透）
在墨西哥邊境城市，中國品牌比亞迪設置經銷門店。（路透）

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