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退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

拔根魚刺花2.7萬元 華人收帳單傻眼

記者劉子為／綜合報導
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華人帶孩子去醫院處理卡在喉嚨的魚刺，整體醫療費用約2萬7000美元。其中，僅醫院...
華人帶孩子去醫院處理卡在喉嚨的魚刺，整體醫療費用約2萬7000美元。其中，僅醫院部分的帳單高達24688.49美元。在使用保險後，她最終自付3750美元。（圖／受訪者提供）

孩子吃魚卡了一根魚刺，沒想到醫療帳單高達約2萬7000美元，個人自付部分更直接用滿保險的年度上限。一位生活在德州的華人在社媒分享陪孩子在醫院拔魚刺經歷，引發中美兩地華人社群對醫療費用的熱議。

肉眼能見 取出未果

小紅書帳號「滅絕師太」向本報提供的資訊，孩子用餐時魚刺卡在喉嚨，雖能肉眼能看到，但自行取出未果，只能前往醫院處理。她先聯繫住家附近的緊急護理（urgent care），被告知無法處理此類情況，只能前往具耳鼻喉專科（ENT）的醫院，最終在手術室以全身麻醉方式取出魚刺，整體過程歷時約16小時。

她表示，魚刺實際卡得不深，「如果在北京，醫生用喉鏡幾分鐘就能取出」，但美國醫師則建議在全身麻醉下進行處理，理由是擔心操作過程若未能夾住魚刺，可能掉入氣管，增加風險。

比起複雜流程，更讓她震驚的是醫療費用。帳單顯示，整體費用約2萬7000美元。由於保險設有年度自付上限，她最終自付3750美元，其中僅醫院部分的自付額約為2694美元。

影像檢查與醫療服務亦分項收費。X光自付約27美元，CT檢查約72美元；就醫期間，一名兒科醫師助理曾短暫查看病情，也產生自付費用約286美元。她對此表示難以理解，「我一開始就說需要耳鼻喉科醫師，並沒有要求看兒科。這位醫師只是過來看了看，竟然也要收費。」

此外，同一耳鼻喉科醫師出現兩筆收費，分別自付約258美元與411美元，推測為診療與手術分開計費，但具體收費結構仍讓她感到困惑。

多網友的分享指出，在美國處理魚刺卡喉，醫療帳單普遍偏高，此前曾有女留學生曬出高達8萬8000 美元的帳單。即使有醫療保險，不少網友表示，仍需支付約1000至3000美元不等的自付費用。

大陸網友：只要3元

根據記者調查，雖然帳單金額高，但實際自付金額仍與個人保險方案密切相關。例如持加州白卡（Medi-cal）的華人Betty分享，類似拔魚刺手術幾乎無需自付費用；另一生活在南加的華人表示，在亞凱迪亞（Arcadia）某醫院拔魚刺，使用保險後只需自付300美元。

該貼文的評論區，也吸引不少來自中國大陸的網友，多人指出，類似情況在當地通常僅需數十元人民幣即可處理，簡單案例甚至約20元（約3美元）即可完成。即便全額自費，花銷也遠低於美國。

根據凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）分析，美國醫療體系普遍採取「分項計費」（itemized billing），一次急診處置往往同時包含醫院設施費（facility fee）、醫師診療費、麻醉費及影像檢查費等，由不同單位分別收費，使整體帳單金額迅速累積。

華人帶孩子去醫院處理卡在喉嚨的魚刺，整體醫療費用約2萬7000美元，在使用保險後...
華人帶孩子去醫院處理卡在喉嚨的魚刺，整體醫療費用約2萬7000美元，在使用保險後，她最終自付3750美元。（圖／受訪者提供）

醫療費 德州 保險

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