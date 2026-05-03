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中機器人登機美航班 上演身分鬧劇

編譯陳盈霖╱綜合報導
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人形機器人名叫Bebop，約兒童身高大小。根據Elite Event Robot...
人形機器人名叫Bebop，約兒童身高大小。根據Elite Event Robotics公司官網，他們使用的機器人是宇樹科技生產的G1 EUD型號。圖為宇樹機器人示意圖。（路透）

紐約郵報、ABC 7電視台等媒體報導，廉價航空西南航空（Southwest Airlines）一架由屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）飛往聖地牙哥（San Diego）的航班，上月30日因一台中國杭州宇樹生產的會跳舞人形機器人，意外上演令人哭笑不得的鬧劇。不僅讓航空公司的工作人員困惑，還引發鋰電池僵局，導致飛機延誤約一小時，才抵達聖地牙哥國際機場。

成為全場焦點的人形機器人名叫Bebop，約兒童身高大小，由Elite Event Robotics公司所有，專門出租娛樂科技設備供活動使用。根據Elite Event Robotics公司官網，其使用的是中國杭州宇樹科技機器人。Bebop不僅能跳舞，還能提供飲料服務，然這些功能顯然讓航空公司在3萬呎高空的情境下有些措手不及。

當天Bebop在灣區完成一場活動後前往南加州。由於裝載機器人的箱子過重，無法托運，一員工大膽決定，直接替Bebop購買一個座位。這位Bebop拿到登記牌登機，但當Bebop登機後，機組人員面臨一個嚴肅又荒謬的問題：這到底算乘客？行李？還是一個不會自己繫安全帶的昂貴舞伴？機上工作人員努力搞清楚Bebop身分，甚至一度將其從靠走道位移至靠窗位。

真正的麻煩是隨後登場的鋰電池問題。西南航空表示，「人形機器人裝載的鋰電池，超出機上允許的最大尺寸，要求乘客將其取出。」在這一刻，原本令人莞爾的插曲，瞬間成了嚴肅的航空監管問題。

聯邦運輸安全管理局（TSA）出於起火風險考量，對機上鋰電池有嚴格限制，該機器人需先行將其拆卸處理，飛機才能順利起飛。最終Bebop電池被移除，航班才順利起飛。

Elite Event Robotics也將這段插曲上傳社媒，在登機口即於Instagrram上發布影片，畫面中Bebop甚至還在跳舞，彷彿正慶祝自己造成的混亂。 影片配文：「我在奧克蘭國際機場@iflyoak上演一場精彩表演，直到我的電池被西南航空@southwestair沒收。」還附上一張Bebop在沒電的情況下，乖乖在座位上望向窗外的照片，最後還幽默地補上一句「我會回來的！」

灣區 奧克蘭 屋崙

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