自駕車違反交通規則 7月1日起開罰 最重吊銷公司許可證
加州自動駕駛車輛長期以來一直享有免收交通罰單的特權。不過，加州車管局(DMV)近日宣布，在加州道路上日漸增多的自駕車輛未來必須遵守和人類駕駛相同的交通規則，否則將吃罰單。
灣區NBC電視台報導，根據新通過的法規，從今年7月1日起，如果自駕車違反交通規則，例如闖紅燈或在斑馬線上不禮讓行人先行，全加州執法官員有權向這些車輛所屬的公司發出車管局所謂的「違規通知」(notices of noncompliance)。
加州車管局局長高登(Steve Gordon)在一份聲明中說：「這些新法規進一步顯示加州堅守對公共安全的承諾。新法規將透過提升公共安全和透明度，同時加大自動駕駛車輛製造商的責任，來支持自動駕駛車輛行業的成長。」
車管局稱，其新規是全國最全面的自駕車法規，並表示，屢次或嚴重違規可能導致自駕車公司的許可證被暫停或吊銷。
兩年多前，NBC灣區調查小組首次披露一個明顯的法律漏洞，即加州交通法規定，「駕駛人」違反交通規則必須接受到處罰，但執法部門將這項法規解讀為：因為自駕車沒有人類駕駛，所以無需接受罰單。
在NBC做出報導後，州長紐森(Gavin Newsom)簽署了AB 1777法案，要求車管局官員制定新法來堵住這一漏洞。根據新規，自駕車公司一旦收到執法部門發出的違規通知，必須在72小時內向車管局提供事件詳細訊息，嚴重案件則須在24小時內提出報告。
NBC指出，在灣區擁有約1000輛自駕計程車的Waymo是受新規影響最大的公司之一。針對車管局提出的新規草案，Waymo強調了保護商業機密的重要性，認為若公開這些訊息，可能造成重大損害，包括被外國實體濫用。車管局則表示，違規報告會在透明度與「保護敏感商業資訊免遭濫用」之間取得平衡點，並將「繼續執行一貫的保密措施」。
車管局也表示，「在必要時為了公共安全」，他們有權對自駕車隊、營運地點、車速進行限制，新規有助於避免去年12月舊金山大範圍停電期間，Waymo自駕計程車因無法通過沒有信號的路口，在道路上發生1600次就地停頓的混亂場面。
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