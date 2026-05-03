自駕車違反交通規則 7月1日起開罰 最重吊銷公司許可證

加州車管局宣布，從今年7月1日起，自駕車必須與人類駕駛一樣遵守相同的交通規則，否則將吃罰單。（美聯社）

加州 自動駕駛車輛長期以來一直享有免收交通罰單的特權。不過，加州車管局 (DMV)近日宣布，在加州道路上日漸增多的自駕車 輛未來必須遵守和人類駕駛相同的交通規則，否則將吃罰單。

灣區NBC電視台報導，根據新通過的法規，從今年7月1日起，如果自駕車違反交通規則，例如闖紅燈或在斑馬線上不禮讓行人先行，全加州執法官員有權向這些車輛所屬的公司發出車管局所謂的「違規通知」(notices of noncompliance)。

加州車管局局長高登(Steve Gordon)在一份聲明中說：「這些新法規進一步顯示加州堅守對公共安全的承諾。新法規將透過提升公共安全和透明度，同時加大自動駕駛車輛製造商的責任，來支持自動駕駛車輛行業的成長。」

車管局稱，其新規是全國最全面的自駕車法規，並表示，屢次或嚴重違規可能導致自駕車公司的許可證被暫停或吊銷。

兩年多前，NBC灣區調查小組首次披露一個明顯的法律漏洞，即加州交通法規定，「駕駛人」違反交通規則必須接受到處罰，但執法部門將這項法規解讀為：因為自駕車沒有人類駕駛，所以無需接受罰單。

在NBC做出報導後，州長紐森(Gavin Newsom)簽署了AB 1777法案，要求車管局官員制定新法來堵住這一漏洞。根據新規，自駕車公司一旦收到執法部門發出的違規通知，必須在72小時內向車管局提供事件詳細訊息，嚴重案件則須在24小時內提出報告。

NBC指出，在灣區擁有約1000輛自駕計程車的Waymo是受新規影響最大的公司之一。針對車管局提出的新規草案，Waymo強調了保護商業機密的重要性，認為若公開這些訊息，可能造成重大損害，包括被外國實體濫用。車管局則表示，違規報告會在透明度與「保護敏感商業資訊免遭濫用」之間取得平衡點，並將「繼續執行一貫的保密措施」。

車管局也表示，「在必要時為了公共安全」，他們有權對自駕車隊、營運地點、車速進行限制，新規有助於避免去年12月舊金山大範圍停電期間，Waymo自駕計程車因無法通過沒有信號的路口，在道路上發生1600次就地停頓的混亂場面。