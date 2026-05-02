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生活成本高 年薪10萬恐也算窮人

編譯陳盈霖╱綜合報導
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一項研究發現，加州部分地區年收入10萬美元，充其量只能算是「中下階層的中產階級」...
一項研究發現，加州部分地區年收入10萬美元，充其量只能算是「中下階層的中產階級」。（Pexels）

沙加緬度蜂報報導，年薪10萬美元的「窮人」？一項由MoneyLion進行的全國性研究發現，包括加州在內的12個州，考量平均生活成本後，部分地區年薪10萬美元的居民，竟無法擠進中產階級，僅能算是「中下階層的中產階級」（lower middle class）。

這項研究採用丕優研究中心（Pew Research Center）對中產階級的定義，即收入介於各州家庭收入中位數的三分之二至兩倍之間。進一步再將中產階級細分成三等，最低的三分之一即被歸類為中下階層的中產階級。以加州為例，家庭收入中位數為10萬149美元，年生活成本約8萬1674美元。按此計算方式，家庭年收入達11萬1277美元或以下，在階級定義上，只能達到「中產階級最底層」。但該報告也指出，上述所說的中位數數據，未能完全反應各州內部差異，如舊金山洛杉磯等大都會生活成本，遠高於偏遠或鄉村地區。

研究亦發現，麻州、新澤西、馬里蘭、夏威夷、新罕布夏、華盛頓、科羅拉多、猶他、康乃狄克、阿拉斯加及維吉尼亞等州，年薪10萬美元同樣不足以躍升至中產階級以上。其中，麻州是全美10萬美元年薪最顯貧窮的州，該州被歸類為中下階層的中產階級收入上限全美最高，達11萬6476美元，該州排名前40%高收入族群的最低年薪門檻為13萬1158美元。

除麻州外，全美有七個州中下階層中產階級收入上限突破11萬美元。排名第二為新澤西州11萬5882美元，其次是馬里蘭州11萬4339美元、夏威夷11萬1939美元，加州11萬1277美元排名第五。

舊金山 麻州 洛杉磯

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