餐廳額外收費得照單全收？華女教1招可省荷包

根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳帳單出現各類附加費，對不少消費者而言，早已不是新鮮事。一名華人 近日分享用餐經歷，卻點出一個許多人未必知道的細節——即便餐廳已標示附加費，在某些情況下，仍可能透過溝通將其取消。

蒙特利公園市 居民劉女士表示，平時外出就餐，很注意帳單細目，因為曾經「吃過虧」。她回憶，去年曾與朋友在聖伯納汀諾縣一家餐廳用餐，一行六人分開結帳，服務員直接拿著刷卡機逐一收費，她未細看紙本帳單，便在POS機選擇15%小費 。「我當時還覺得這店很『良心』，因為POS機的選項是從10%開始」。

結帳後才發現，帳單中其實已包含18%的團體服務費（group charge），而POS機的選項屬「額外小費」。最終她實際支付的小費比率高達33%。「當下完全沒有被提醒」，她說，因為趕時間也未再與店員交涉，但這次經驗讓她之後外出用餐，變得格外謹慎。

根據2024年7月生效的SB 478法案，商家若向消費者收取額外費用，須事先明確揭示於價格中或清楚告知，否則可能構成違規，消費者可拒絕支付，並向相關單位投訴。

不過，劉女士指出，即便餐廳已標示相關費用，實際操作中仍存在協商空間。她近期在洛杉磯市威尼斯（Venice）一家義大利餐廳用餐時，菜單上標示將收取3%的「廚房感謝費」（kitchen appreciation fee）。因為金額不高，她當時選擇接受，但鄰桌顧客對該費用提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後，成功將這筆費用移除。

近年來，餐廳附加費名目多樣。根據ABC 7電視台報導，常見包括服務費（service fee）、勞工附加費（labor surcharge）、公平工資費（fair wage）以及醫療保險附加費（health care surcharge）等，名稱繁多，容易讓消費者混淆。

其中，廚房感謝費是較常見一種。餐飲業平台Toast指出，該費用通常為餐費的2%至10%，主要用於補貼後廚員工薪資，以縮小與前場服務員之間的收入差距。在人力短缺、成本上升與通膨壓力下，不少餐廳透過此類附加費來分攤營運成本，而非直接調漲菜單價格。

ABC 7報導，業者普遍認為這些費用有助確保員工獲得基本生活工資與醫療保障，但隨著附加費種類增加，也引發部分消費者反彈。加州參議員Bill Dodd曾表示，餐飲業面臨成本持續上升壓力，包括租金、最低工資與各項營運開支增加，使業者難以單純透過調整價格應對。

劉女士的經驗，也提供一個提醒：除事前確認是否有附加費外，若對收費存疑，仍可主動詢問甚至協商。「畢竟對工薪族來說，每一筆開銷都要精打細算。」