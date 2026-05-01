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南加大：吃蔬果全穀竟增罹患肺癌風險？ 或因農藥殘留

編譯組／綜合報導
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南加州大學（USC）研究團隊發現，在50歲以下的年輕不吸菸群體中，攝取大量蔬果及...
南加州大學（USC）研究團隊發現，在50歲以下的年輕不吸菸群體中，攝取大量蔬果及全穀物的「健康飲食者」，罹患肺癌的風險反而呈現正相關。（取材自unsplash.com@Declan Sun）

福斯新聞報導，一般認為多吃蔬果能強身健體，但一項初步研究卻得出令人意外的結論。南加州大學（USC）研究團隊發現，在50歲以下的年輕不吸菸群體中，攝取大量蔬果及全穀物的「健康飲食者」，罹患肺癌的風險反而呈現正相關，而這背後的主因可能指向農藥殘留。

這項由南加州大學凱克醫學院（Keck Medicine of USC）諾里斯綜合癌症中心的尼瓦（Jorge Nieva）醫學博士所領導的觀察性研究，本月於聖地牙哥舉行的美國癌症研究協會（AACR）年會上發表。

研究團隊分析了187名在50歲或以下被診斷出肺癌的患者數據。結果顯示：

•非吸菸患者的飲食比一般美國成年人更為「健康」。

•這些年輕患者攝取了更多的深綠色蔬菜、豆類及全穀物。

•研究者假設，傳統耕作（非有機）產物中使用的農藥，可能是導致疾病關聯的潛在因素。

尼瓦博士指出，商業生產的蔬果與全穀物，其農藥殘留量通常高於乳製品、肉類及加工食品。他提到，暴露於農藥環境下的農業從業人員，肺癌發病率也普遍較高。

「有一大部分肺癌患者並非因吸菸致癌，」尼瓦博士接受福斯新聞採訪時表示，「雖然過去數十年吸菸率持續下降，但在50歲以下的非吸菸者（尤其是女性）中，肺癌卻變得越來越普遍。這些患者在確診前的飲食習慣往往比平均水平更健康。」

儘管發現了相關性，但該研究仍有其侷限：

1.數據來源：依賴受訪者的記憶進行問卷調查，可能存在偏差。

2.因果關係：目前僅顯示「相關性」，尚未證明農藥直接導致肺癌。

3.檢測方式：研究尚未針對特定食物進行農藥測試，而是參考平均殘留量。

研究小組計畫下一步將測試患者的血液與尿液樣本，以直接測量體內的農藥濃度。

福斯新聞資深醫療分析師西格爾（Marc Siegel）醫生認為此研究「引人入勝」，但仍提出了更多待解答的問題，例如：需要多少暴露量才會致癌？哪些地區的食物受影響最深？這都需要更深入的研究。

針對目前的發現，尼瓦博士提出兩項務實建議：食用前務必徹底清洗農產品，以及盡可能選擇有機食品。

農藥行動網絡（Pesticide Action & Agroecology Network）通訊主任尼科爾斯（Kayla Nichols）也呼籲，現有研究已將農藥與多種癌症連結，政府應制定更有效的政策，保護大眾免受食品中農藥殘留的侵害。

這項研究獲得美國國家衛生院（NIH）及國家癌症研究所（NCI）的支持。研究團隊強調，這是識別影響年輕人肺癌環境因素的關鍵一步，希望能引導未來的公共衛生防範指南。

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