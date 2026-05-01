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私密景點／達爾文鎮獨立屋房價僅8.5萬元 網紅紛打卡

洛杉磯訊
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達爾文鎮（Darwin）的郵局，人們每天聚在這裡等郵件、聊天。(谷歌地圖)
達爾文鎮（Darwin）的郵局，人們每天聚在這裡等郵件、聊天。(谷歌地圖)

加州一個歷史小鎮，擁有全州最低房價，一套占地超過一英畝的獨立屋，標價僅8萬5000美元。小鎮最近幾年吸引不少網紅打卡，當地很多居民是從大都市搬過來的藝術家。

據people.com等媒體報導，達爾文鎮（Darwin）位於死亡谷國家公園和紅杉國家公園之間，是一個安靜的歷史小鎮，建於1874年，以Darwin French命名，曾吸引許多銀礦和鉛礦的礦工入住。19世紀末巔峰時期，小鎮人口達3500人，但隨著資源枯竭和公路改道，小鎮逐漸衰落。截至2020年，該鎮人口降至36人，其中一些只是偶爾居住。由於現有居民逐漸老化，該鎮希望吸引更多年輕人遷入。

相對加州其他地方的高消費、高房價，達爾文有非常誘惑力的招牌：極低的房價。一套占地超過一英畝的兩居室待裝修房屋，標價僅8萬5000美元。房地產經紀人Curtis Amundson表示，這些房屋吸引很多人，但小鎮的房產幾乎無法申請到銀行貸款，因為房屋狀況破舊，沒有消防站，且缺乏銷售可比數據，意味著買家必須全款現金購置，或者走私人融資渠道。

小鎮很多居民都是像Kathy Gass這樣的藝術家，Gass 1997年被廉價的住房和藝術自由吸引，從舊金山搬到達爾文，她在鎮上張貼一個塑封的白色小標牌，顯示「有人居住」。61歲的藝術家Judyth Greenburgh也是在2000年左右，放棄企業藝術總監的高薪工作，賣掉灣區的船屋，將達爾文視為「永遠的家」。

小鎮沒有紅綠燈，沒有超市。廢棄的郵局門前是一排風化的座椅，人們每天聚在這裡等郵件、聊天，社區花園長滿辣椒和小番茄，看似破舊的棚屋，隱藏著音樂錄音室和藝術家的工作室。

最近幾年，達爾文小鎮成為很多網紅眼中的「流量密碼」，他們紛紛來到這個充滿荒涼風情的小鎮打卡，並稱之為「鬼城」。當地人對此十分不滿，「這裡不是鬼城，人們只是想安靜生活。」居民David Reese無奈看著一輛滿載好奇乘客的白色特斯拉說，「他們開車進來，四處張望，好像是第一個發現這裡的人。」

對當地居民來說，比網紅打卡更致命的威脅，是水和老齡化。小鎮地處沙漠，生存全靠水。過去，居民自己維護水系統；但現在加州監管要求，每月需繳納55美元，全鎮每月需3500美元用於維護，但此費用對當地志願者組成的水務委員會已不堪重負。

43歲的Nico Georis是鎮上最年輕居民之一，他2022年定居並加入當地水務委員會。「人們正在老去，需要新一代人接過火炬，希望更多懂得與土地親近的年輕人搬來。」

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