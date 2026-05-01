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不滿環保標籤法 商界聯盟申請禁令阻生效

編譯組／綜合報導
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加州SB 343法律限制這些商品循環回收標籤法的使用，但卻受到商界挑戰，入禀法院...
加州SB 343法律限制這些商品循環回收標籤法的使用，但卻受到商界挑戰，入禀法院禁止此法執行。（Unsplash / Ochir-Erdene）

多個商業團體組成聯盟，日前向美國加州南區地方法院申請禁令，阻止加州一項商品環保標籤法於今年10月實施。該法規限制商品上有關物料循環再造展示標籤的使用，以增強標籤的真實性。然而，商界認為此法阻礙循環再造物料的創新發明，但其行動受到環保團體批評。

州法SB 343將於今年10月4日生效。根據法律內容，產品和包裝上若使用有追逐箭頭或其他標示可回收的符號，必須符合特定標準，例如該產品或包裝可以在覆蓋加州至少60%人口的回收計畫下接受回收，否則不能使用這類標籤。

該法在減少消費者的疑惑，提高回收質素，同時亦影響到加州即將出台、擴闊生產者責任制的包裝法（SB 54），因為SB 54依賴SB 343所訂的標準和哪些物料可實際回收的調查結果來執法，其中軟包裝（flexible packaging，如紙類、塑膠、金屬箔片）等類別面臨風險。加州的標準和包裝轉變，預期會影響其他州。

然而，SB 343受到多個商業團體法律挑戰，申請禁令以阻止其生效的團體包括軟包裝協會（FPA）、美國森林與造紙協會、加州餐廳協會、加州雜貨商協會、寵物食品協會、Snac International及印刷創意聯盟等。

訴狀稱，SB 343違反美國憲法第一修正案的言論自由條款，企業面臨不當負擔；同時該法「阻止對創新循環再用物料的投資，懲罰任何更為永續性包裝的創新」；而且不會增加回收，反會增加消費者的困惑。

該商界聯盟的聲明表示：「商業公司現時已會因提供不合法規的回收指引，而面臨處罰和法律實施的風險，公司若為了逃避責任而改變或移刪除回收標籤，那麼該法律（SB 343）就令人寒慄而噤聲，並且增加成本。」

環保團體則批評上述商界的訴訟行動。國家管理行動委員會表示：「SB 343使到可回收聲明與現實相符，這做法符合長期以來的法律先例，就是允許政府限制誤導性商業聲稱和保護消費者。」

加州人反廢物組織（Californians Against Waste）倡導主任拉皮斯（Nick Lapis）則批評，商界的辯駁指SB 343法律妨礙回收，是不誠實的。消費者質疑回收的真實性，會導致回收流程中的汙染，損害回收包裝業，又增加整體系統成本。

加州

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