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Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

洛杉磯訊
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以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅全美的連鎖超市Trader Joe's，多年來頗受消費者喜愛。不過隨著社群媒體討論升溫，越來越多顧客開始吐槽其購物體驗，從生鮮品質到停車問題，甚至商品包裝與店內動線，都上了「抱怨榜單」。

根據社區平台統計，Trader Joe's最常被詬病的問題之一是生鮮蔬果品質不穩。許多顧客指出，水果與蔬菜容易在短時間內腐壞，甚至購買當天就出現發霉情況。洋蔥、黃瓜、莓果及預切蔬菜等，被點名「保鮮期過短」。

另一項「經典抱怨」是停車困難。多數門市停車場空間狹小、動線複雜，常被形容如「迷宮」，不僅一位難求，還需反覆繞行找位。網路上甚至流傳大量相關笑談與影片，調侃能在該超市找到停車位「值得慶祝」。

「熱門商品突然下架」也讓不少忠實顧客感到挫折。許多消費者表示，自己喜愛的零食或熟食常在未預警下停售。由於該超市多採特定供應商產品，一旦停供往往難以找到替代品。

店內購物環境亦屢遭批評。顧客普遍反映走道擁擠、動線混亂，尤其冷凍櫃前經常出現「停車式選購」，加上顧客推車隨意停放，整體購物體驗宛如「交通堵塞」。此外，各分店陳列配置差異大，商品位置不固定，也增加尋找難度。

缺貨問題也讓不少消費者深感困惑。部分商品時常斷貨，甚至長時間未補齊，有顧客反映專程前往卻撲空。

過度包裝也成為爭議焦點。不少顧客批評，從蔬菜到零食，普遍使用大量塑膠與紙盒包裝，不僅增加垃圾量，也讓整理與丟棄變得繁瑣。

Trader Joe's至今未設置自助結帳（self-checkout），也引發兩極看法。支持者認為，店員親切互動是特色之一；但也有消費者，特別是年輕族群與內向者，希望能有更快速、低互動的結帳選擇。

最後，一些商品命名與包裝設計雖具創意，但也讓新顧客感到困惑。不少產品名稱難以直觀理解內容，需花時間閱讀或上網查詢，無形中拖慢購物效率。

儘管問題層出不窮，多數消費者仍表示不至於因此「棄購」，其價格與產品特色上的吸引力，依舊強勁。

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