我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

南加州5月免費活動一籮筐 親子、文化、運動樣樣都精彩

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加5月免費活動豐富多彩，從音樂藝術、文化節慶到戶外健身與親子娛樂應有盡有。（檔...
南加5月免費活動豐富多彩，從音樂藝術、文化節慶到戶外健身與親子娛樂應有盡有。（檔案照片。記者楊青／攝影）

5月春暖花開，南加各地推出一系列免費活動，從音樂藝術、文化節慶到戶外健身與親子娛樂應有盡有。即使預算有限，民眾仍可走出戶外，享受豐富多彩的社區生活。

洛杉磯市音樂中心（135 N Grand Ave, Los Angeles）5月2日舉辦第47屆「特殊藝術節家庭日」，活動包括現場音樂、舞蹈表演、藝術體驗及魔術秀，適合全家參與。當天演出團體多元，涵蓋青少年樂團、韓國傳統音樂舞蹈及社區藝術機構，展現族裔文化融合特色。詳見https://www.musiccenter.org/。

芳塔那（17004 Arrow Blvd., Fontana）5月2日舉辦「Fontana Days」遊行，慶祝美國建國250周年，活動包含退伍軍人致敬儀式、花車比賽與街舞競賽。詳見http://exchangecluboffontana.org/fontana-days-parade/。

聖費南度谷皮爾斯學院（20499 Victory Blvd Los Angeles）5月2日有第五屆亞太裔文化節，透過音樂、舞蹈與美食展現亞洲與太平洋島嶼文化。詳見https://www.woodlandhillscc.net/。

喜愛戶外活動的民眾，可參加5月2日派洛斯福德斯牧場的自然步道導覽，沿McBride Trail健行，欣賞海岸景觀並了解當地原生植物生態，詳見https://losserenosrpv.org/nature-walks/。

健康與運動類活動也十分豐富。卡森市SouthBay Pavilion（20700 S. Avalon Blvd., Carson）每周六舉辦免費戶外尊巴舞派對。http://eventbrite.com/e/outdoor-zumba-party-every-saturday-tickets-506727043227。

橙縣的Segerstrom藝術中心（600 Town Center Drive, Costa Mesa）則將在5月每周二晚推出免費拉丁舞課。eventbrite.com/e/tuesday-night-dance-latin-rhythms-tickets-1985946042072。

親子與社區活動同樣豐富多彩。巴沙迪那市23日將在La Pintoresca公園（45 E. Washington Blvd. Pasadena）舉辦家庭同樂日，提供免費餐點、手作藝術、遊戲與表演，詳情http://cityofpasadena.net/parks-and-rec/event/family-fun-day-2/。喜愛動物的民眾5月15日可前往巴沙迪那的貓咪咖啡館（1780 E Washington Blvd）參加「與貓上色」活動，在輕鬆氛圍中與待領養貓咪互動。詳情http://altadenalibrary.libnet.info/event/16074048。

各地圖書館也推出多項免費節目，5月20日在富樂頓公共圖書館（ 353 W. Commonwealth Ave., Fullerton.）欣賞經典影片「Meet Me in St. Louis」。其他詳情請至個圖書館官網查詢。

親子 加州 南加

上一則

抄川普頭像護照 加州州長紐森推「惡搞版」駕照

下一則

私密景點／達爾文鎮獨立屋房價僅8.5萬元 網紅紛打卡

延伸閱讀

亞太裔傳統月來了 系列節目登場 精彩活動一次看

亞太裔傳統月來了 系列節目登場 精彩活動一次看
紐約市免費夏季音樂會 公園變身戶外舞台 直到10月底

紐約市免費夏季音樂會 公園變身戶外舞台 直到10月底
台美人傳統周5月開跑 園遊會重頭戲

台美人傳統周5月開跑 園遊會重頭戲
台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性

台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性
羅蘭岡排舞嘉年華 5月連4周免費開跳

羅蘭岡排舞嘉年華 5月連4周免費開跳
AAPI慶祝活動…布碌崙兒童博物館 免費教印度舞、包水餃

AAPI慶祝活動…布碌崙兒童博物館 免費教印度舞、包水餃

熱門新聞

好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

2026-04-27 13:29
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

2026-04-28 22:25
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05
專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
越來越多的綠卡持有者正在放棄入籍，害怕被審查以往移民史。（美聯社）

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

2026-04-26 17:15

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金