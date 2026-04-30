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希爾頓：若當選州長 廢除加州所有氣候政策

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州州長候選人希爾頓表示，若當選州長，將廢除所有現行氣候政策。（美聯社）
加州州長候選人希爾頓表示，若當選州長，將廢除所有現行氣候政策。（美聯社）

自史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）於2006年憑藉國際巨星地位贏得加州州長選舉以來，再也沒有任何共和黨人登上過這個大位。然而，從未擔任過任何公職的共和黨人希爾頓（Steve Hilton），卻在這屆加州州長選舉的大多數民調中領先了數月之久。

在多數民調中領先

舊金山紀事報表示，這位前福斯新聞主持人之所以領先其民主黨對手，部分原因是民主黨參選人比共和黨參選人要多得多。不過，希爾頓在民調中的領先地位，使他很可能在加州6月初選中成為得票最多的參選人之一。

希爾頓承諾，如果當選，他將帶領加州走向與前任州長截然不同的方向。

希爾頓接受紀事報專訪時表示，他不相信氣候變遷是人為造成，誓言要廢除加州的氣候政策，支持增加石油和天然氣開採。他還認為，加州議會應該減少對人工智慧的監管，將更多精力放在改善教育體系上。

希爾頓首先指出，經歷16年一黨獨大後，加州體制顯然已行不通，如今貧窮率、失業率、生活成本都是全美最高。因此，他認為現在是讓「局外人來整頓這個失靈體制的時候」，而且人們對這點的反應非常正面。

希爾頓強調他擁有豐富的商界經驗，也曾在與加州政府規模相當、同樣面臨許多相同問題的政府部門擔任過高階職務。他稱他親眼目睹過度監管和官僚主義如何讓企業和家庭舉步維艱，也深知在政府內部推動改革有多麼困難。因此他認為，正是因為兼具商業經驗和政府改革經驗，讓他得以在這場選戰中脫穎而出。

聚焦住房為首要政見

提出許多住房政策的希爾頓表示，他之所以將住房作為其首要政見，是因為它是加州的根本議題，影響了許多其他問題，也是人們離開加州的主要原因。

希爾頓指出，他和其他參選人在住房議題上最大的分歧在於住房密度的概念。他稱民主黨參選人的論點是，由於加州開發範圍無法擴大，因此必須在現有土地上提高住房密度。但希爾頓認為，提高住房密度會造成很多問題，包括限制可用土地數量，進一步推高房價；其次，會引發各種「鄰避」（NIMBY）和「迎臂」（YIMBY）的爭論和訴訟，拖慢所有進程；第三，無法提供人們真正想要的住房模式。

在加州氣候政策方面，希爾頓不認為有任何證據可以證明氣候變遷是人為造成的，也沒有任何證據顯示加州氣候政策對全球氣候產生了任何正面影響。他認為，加州的氣候政策只會帶來苦難，尤其是對那些不認同這些政策的加州基層勞工而言。他表示，推動這些政策的是菁英階層，他們負擔得起政策帶來的負擔，但勞工階級負擔不起。

稱加州野火是人為

和川普一樣，希爾頓認為加州野火問題嚴重是因為森林管理不善。他表示，加州許多大火都是人為造成的，與氣候變遷毫無關聯。他稱，一次野火產生的二氧化碳排放量，超過過去20年氣候政策減少的總排放量，代表這些政策並無法解決問題，因此必須全部予以廢除。

他強調，加州大火每一個環節都是人為造成的，而且這些環節大部分都是民主黨人為了推行極端環保議程制定出來的弊大於利政策。

買電動車不應強制

被問到若當選州長會如何處理未來禁止銷售燃油新車政策時，希爾頓表示，這項政策是非法的，而且脫離了加州大多數民眾的現實，大部分人沒有電動車，也不想買。希爾頓稱，根據他查看的數據，加州道路上行駛的車輛只有約4%是電動車（紀事報編按：加州目前道路上電動和油電混合車的比例接近8%）。

希爾頓說，購買電動車不應該是強制性的，更不應該透過稅收來補貼勞工階級購買電動車，這種帶菁英主義色彩的政策令人作嘔，是對工人階級的攻擊。

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