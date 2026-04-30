洛杉磯超級豪宅開價4億 刷新全球住宅掛牌紀錄

美國洛杉磯比佛利山附近的貝萊爾一處超級豪宅，日前以4億美元掛牌上市。該豪宅隱匿在諸多植物背後。圖為豪宅大門。（取自谷歌地圖）

根據洛杉磯KTLA電視台等多家媒體報導，洛杉磯比佛利山 附近的貝萊爾（Bel-Air）一處超級豪宅，日前以4億美元掛牌上市，成為全美市場上要價最昂貴的住宅，同時也刷新全球公開市場住宅掛牌紀錄，引發外界高度關注。

該住宅位11201 Chalon Road，坐落於洛杉磯知名高級住宅區貝萊爾，被市場稱為「洛杉磯皇冠寶石」。以目前開價計算，其總價遠超美國其他頂級豪宅，包括科羅拉多州亞斯本（Aspen）一處要價3億美元的山區豪宅，以及佛州 基比斯坎（Key Biscayne）一處標價2億3700萬美元的水岸住宅。華爾街 日報指出，該案在價格上已大幅領先同級市場。根據Homes.com網站，The Beverly Hills Estates的掛牌經紀人Jack Harris與Michael Fahimian指出，該豪宅已成為全球公開市場上最昂貴的住宅掛牌。

報導進一步指出，若該豪宅最終成交價格接近目前要價，將有望打破美國住宅交易紀錄。目前全美最高成交紀錄為約2億4000萬美元，是2019年在紐約市成交的一間豪華公寓。

根據房源資訊，該建築群總面積約達7萬平方英尺（約6500平方公尺），座落於約8英畝的山坡土地上，由多棟建築組成，整體規劃包含39間臥室與59間浴室，規模極為罕見。該豪宅同時設有主住宅與獨立客用別墅，設計概念結合高端宴會接待與日常居住需求，既可舉辦大型社交活動，也可作為私密住宅使用。

該豪宅於2018年完工，整體建造歷時近十年。這棟超級豪宅位洛杉磯山區一處罕見的平坦高地，地理位置優越，視野開闊，可俯瞰Bel-Air Country Club，並遠眺洛杉磯市中心天際線，直至太平洋海岸線，擁有極具代表性的景觀條件。

在建築設計與開發方面，該案由知名建築師Peter Marino操刀設計，並由開發商Peter McCoy負責建造與整體開發。仲介表示，該住宅的基地屬於洛杉磯山區中極為稀有的大片平整土地，在高端房地產市場中具備高度稀缺性與收藏價值。

根據KTLA 5電視台指出，此次掛牌亦被認為象徵洛杉磯超級豪宅市場持續升溫。在全球高資產族群對頂級不動產需求不減的背景下，此類結合地段、規模與設計的旗艦級住宅，正成為國際市場關注焦點。業界普遍認為，該物業若順利成交，將進一步推升美國超高端住宅市場的價格天花板。