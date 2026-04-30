車被拖吊未贖回 加州車管局逕自拍賣 8年「扣留」800萬元

車輛遭拖吊後，車主恐面臨一連串保管、行政等費用。（示意圖，Pexels）

Guessing Headlights報導，加州 車管局（DMV ）近日被揭露，多年來「扣留」高達800萬美元車輛拍賣 剩餘款項（surplus funds），這些款項來自被拖吊後無人認領的車輛，理論上應歸原車主所有。加州參議員賽亞托（Kelly Seyarto）對此提出法案，要求政府拍賣後需主動通知車主，確保其合法領回資金的權利。

車子被拖吊本是件糟心事，車主除需緊急確認車輛下落，第一時間尋找替代交通工具，更要做好支付各項費用的準備，包括每日拖吊費、保管費與行政費等，對經濟狀況本捉襟見肘的人來說，很容易變成一場經濟災難，不少車輛贖回成本，甚至超過車子本身價值。在這種情況下，一些車主選擇棄車，任由DMV將車子拍賣後償還積欠款項。

然許多人不知道的是，若拍賣所得超過未清償的債務，DMV會留著這些餘款（這種情況時有發生）。從技術上來說，這些剩餘費用「依法屬於車主」，只是現行法並未要求DMV主動通知他們。車主雖有三年時間可申請領回，然一旦超過期限，這筆錢就永久歸入州府所有。根據CalMatters，2016年至2024年底，DMV從約5300輛拍賣的車輛中，累積超過800萬美元剩餘款項，這數字意味著，平均每輛車剩餘金額可並不少。

上述事件曝光後，DMV推出線上查詢工具，讓民眾自行查詢是否有未領款。賽亞托提出的新法，則要求DMV在車輛拍賣14天內，需寄出掛號信通知原車主，說明可領取的金額與申請方式，沒有繁複機制，只需一封通知信函。該法現已進入參議會撥款委員會審議，目前尚未出現反對聲音，顯示跨黨派對此改革具高度共識。

除拖吊制度外，事實上各級政府掌握大量無人認領資金，如被遺忘的公共事業（水電瓦斯）押金、銀行休眠帳戶餘額等。

多數情況下，相關單位不會主動通知民眾，需由個人主動查詢申請，然這也造成制度上的不公。資源充足、對資訊敏感者較容易積極爭取；處於經濟壓力或生活困頓者，往往相較難以取得屬於自己的錢。各州都有無人認領財產管理方面的計畫，但透明度參差不齊，主動聯繫民眾的情況並不常見。該法通過後，可望樹立一個對公眾有利的先例。

若民眾有車輛遭拍賣，除透過DMV查詢系統外，加州主計長辦公室（State Controller's Office）未領財產查詢系統（claimit.ca.gov）也提供民眾免費查詢，包括拍賣款、薪資、水電押金等。