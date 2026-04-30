資料外洩、日常消費…11項訴訟和解 開放索賠最高逾萬元

部分現代汽車車主，可能可因一起集體訴訟和解案中得到賠償。（AP）

加州 郵報報導，加州近期掀起一波集體訴訟（class-action settlements）理賠潮，從資料外洩、日常消費、交友App到外送平台等，多項案件已開放民眾申請，賠償金額從幾十元到數千美元甚至上萬元。以下為相關訴訟理賠內容：

資料外洩理賠案件

Comcast Xfinity客戶可因2023年資料外洩事件，申請最高1萬美元賠償，若無相關證明文件，大多數人只能得到50美元，申請截止日期2026年8月14日。https://forms.ksacms.com/efiling/fr/eform/comcastbreachsettlement_claimform/new?form-version=1&fr-wizard-page=section-1。

2021年與Lakeview Loan Servicing相關資料外洩事件，受影響借款人最高可獲得5000美元，加州居民依法還可得額外補償。申請截止日6月22日。https://lakeviewdatabreachsettlement.com/。

甜甜圈Krispy Kreme顧客若曾收到2024年資料外洩集體訴訟案通知，最高可領3500美元，未提供證明者75美元，及一年免費信用監控服務，6月22日截止。https://krispykremedatasettlement.com/。

日常消費理賠

曾於2014年至2019年在Tyson Foods與Cargill購買牛肉消費者，可能可獲得總額8750萬美元和解金。該案指控這兩家公司聯合操控價格，無需收據，6月30日截止。https://www.overchargedforbeef.com/en。

Trader Joe's顧客若在2019年3月至7月間使用信用卡或金融卡付款，可能可領100美元。此前一項訴訟指控該零售商收據印出過多卡號數字，6月9日截止。https://www.tj-factasettlement.com/。

購買某些Sealy特定床上用品的消費者，可因公司誇大織數（thread count）而得到五至40美元補償，5月12日截止。https://www.threadcountsettlement.com/。

App應用程式與零工賠償

Tinder加州用戶可從6050萬美元集體訴訟和解金中得到賠償，該案指控該應用程式依年齡收取不同訂閱價格。符合資格者應已收到通知。8月18日截止。https://www.tindercalclassaction.com/。

Grubhub加州外送員若在2019年1月至2026年1月間，完成至少一筆外送，可能可得到補償，金額依工作紀錄而定。5月12日截止。https://ghdeliveryfeesettlement.com/。

房屋與車輛相關理賠

房屋買家可從一項2850萬美元和解金的集體訴訟中得到賠償。該案指控凱勒威廉斯（Keller Williams）與RE／MAX佣金制度增加購屋成本，8月25日截止。https://homebuyerlitigation.com/home/

部分現代（Hyundai）與起亞（Kia）汽車車主可能有資格從一項與安全氣囊缺陷相關的6210萬美元和解協議中得到賠償。申請截止日2027年4月8日。https://www.acusettlement.com/hyundaikia/claim。

野火受害者賠償

南加州愛迪生公司（Southern California Edison）因被指控其設備引發2025年1月洛縣多場野火而面臨法律訴訟。與此同時，該公司也針對伊頓野火（Eaton Fire）受害者提供獨立補償計畫，提供更簡化申請流程，涵蓋房產全損或部分損失、營業中斷、人身傷害、死亡及因煙霧、煤灰或灰燼造成相關損害等。部分屋主有資格得到平均每平方呎約550至750美元賠償金。energized.edison.com/wildfire-recovery-compensation-program。