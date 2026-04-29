加州數位版駕照存手機 納入三星錢包

使用三星手機的加州居民，現時可以把數位化的駕駛執照整合到其智慧手機內，方便驗證駕駛者身分。（加州州長紐森官網新聞網頁）

加州州長紐森於28日宣布，加州將擴大其行動駕駛執照試點計畫，將三星 錢包（Samsung Wallet）納入其中，為數百萬名安卓用戶提供多一個額外平台，使能在智慧型手機 上攜帶駕駛身分證明。

紐森州長表示，此次擴展計畫由加州車輛管理局主導，將三星錢包添加到現有的移動駕照平台上，該平台目前已包含蘋果錢包、Google 錢包及加州車輛管理局自行開發的行動錢包。

紐森州長表示，此舉體現了加州正持續努力進行政府服務現代化，以及適應日新月異的科技發展。

行動駕駛執照（mDL）計畫是把實體駕照或身分證數位化後，儲存在智慧型手機上。州政府官員報告稱，此計畫目前已有約170萬活躍用戶，其中約90萬用戶正在使用加州車輛管理局的專用錢包。

數位身分證可用於部分美國運輸安全管理局（TSA）轄下的機場安檢點、光顧參與計畫的零售商，以及某些線上政府服務，例如無需密碼而能登入MyDMV，以及使用加州社區學院的服務。

官員指出，居民仍須攜帶實體駕照，並且那些計畫使用移動駕照以乘坐國內航班的人士，則須持有符合標準的實體駕照卡或實體身分證件（REAL ID）。

現時，整合駕照於三星錢包的使用，只限於部分TSA安檢點，儘管預計未來將涵蓋更多地點。

加州車輛管理局局長戈登（Steve Gordon）在新聞稿中表示，今次計畫可以讓用戶在核實身分時共享有限的信息，既能更加便捷，又能保護隱私，例如確認年齡而無需透露家庭住址。

官員補充說，自2019年以來，加州已擴大了線上政府服務範圍，縮短了在實體政府辦公室辦理業務的等待時間，並引入能夠提升客戶體驗的全新數位化工具。

州長辦公室稱，移動駕照計畫於2023年展開，現已有超過350萬加州居民透過已批准的平台，申請參與其中。