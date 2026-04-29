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州府擬釋出駕照個資 民權團體：遭背叛

編譯陳盈霖／綜合報導
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為符合聯邦真實身分證要求，加州準備與外部機構，「美國車輛管理協會」（AAMVA）...
為符合聯邦真實身分證要求，加州準備與外部機構，「美國車輛管理協會」（AAMVA）共享駕照持有者詳細個資。 (加州DMV）

洛杉磯時報報導，加州正準備與外部機構，「美國車輛管理協會」（AAMVA）共享駕照持有者詳細個資，包括是否有合法居留身分等。加州官員在倡議團體與車管局（DMV）及州長紐森（Gavin Newsom）於本月稍早舉行的簡報會上證實，此做法是為符合真實身分證法（Real ID Act）要求。該法要求各州身分證件需符合聯邦標準，才能用於機場等聯邦設施。然倡議者憂心，此舉恐使百萬無證移民面臨更高遣返風險。

美國機動車輛管理協會為一非營利組織，理事會成員由全美各州車管局官員組成。這些資料將被納入該協會「州對州驗證系統」（State-to-State Verification system）及其平台SPEXS，該系統可讓各州車管單位及承包商確認駕駛是否在多個州持有重複駕照。未來，類似這類身分資料庫，也可能被用來支援數位駕照，如可在iPhone上使用的行動駕照，或用於成人內容或聊天機器人的線上年齡驗證等。

參與簡報會團體告訴CalMatters，共享的資訊將顯示個人是否擁有社安號，可能被用來識別在美國是否有合法身分。他們擔心，聯邦移民官員會試圖大量取得這些數據，以沒有社安號碼作為判斷是否遣返的依據。根據與會人士說法，州政府已獲協會保證，將設置防護機制，防止對無證移民駕照持有者進行大規模搜尋，且限制美國邊境巡邏隊及移民暨海關執法局（ICE）存取權限。然他們仍對此保持保留態度，甚至有人批評州府此舉是直接背叛州法精神。

舊金山民權團體「身分計畫（Identity Project）」成員哈斯布魯克（Ed Hasbrouck）說，「一旦這些數據上傳至美國車輛管理協會，無論州政府意願如何，我們提出何種抗議，都無法掌控這些數據。」

為推動與該協會共享資料的計畫，州議會需批准5500萬美元預算，以支付車管局相關費用。州政府可能還需修訂現行法規，目前相關法律規定車管局取得的社安號碼，除追討欠稅、停車罰單或子女扶養費外，不得用於其他用途。州長辦公室發言人拒絕證實簡報會細節，也未對倡議人士提出的疑慮做出具體回應。

移民 車管局 紐森

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