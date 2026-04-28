加州富人稅提案獲足額連署 有望登11月選票

支持加州億萬富豪稅提案的工會表示，提案已獲得足夠簽名，將登上11月選票。（美聯社）

一個支持加州 億萬富豪稅提案的工會表示，提案已獲得足夠簽名，具備被列入11月選票的資格。但一項研究顯示，一旦稅案實施，加州可能流失逾10萬個就業機會與數百億美元薪資。

美聯社報導，這項獲「服務雇員國際工會醫療工作者西部分會」支持的富人稅提案建議，對淨資產超過10億美元且2026年1月1日仍住在加州的個人徵收一次性5%的稅款，目標是籌措1000億美元財政收入，用來彌補聯邦政府削減提供給低收入 人口的醫療保健資金。

該工會表示，他們已收集到超過150萬個簽名，遠超過門檻87萬5000個。加州州務卿仍需對簽名進行核實工作，才能正式將提案列入選票。美聯社指出，加州允許選票提案推動活動按收集到的簽名數量向簽名者支付報酬，通常每個簽名的成本約15美元。

「美國州、縣、市府雇員聯盟」一處分會執行董事波爾曼（Liz Perlman）說：「加州居民的健康福祉岌岌可危，醫院不斷倒閉、人們可能失去生命，這是為什麼？僅僅是為了讓億萬富豪獲得他們根本不需要的減稅優惠。」

美聯社稱，如果這項提案在11月交給選民公投，可能引發加州史上耗資最大的提案選戰，同時將成為衡量選民對富人稅議題態度的試金石，將吸引全國目光。

目前，反對這項提案的陣營已籌資數百萬美元準備應戰，並提出目的在廢除富人稅的方案。與此同時，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）也正在為加州富人稅進行宣傳活動，表達對此提案的支持。

根據加州郵報的報導，最新發布的一份研究報告指出，若該稅制上路，加州可能損失超過10萬8000個工作機會，並導致約280億美元薪資消失。

這份研究由反對該提案的組織「Stop the Squeeze」委託進行。該組織由資深政治顧問Dan Newman與Brian Brokaw主導，兩人與加州州長紐森（Gavin Newsom）關係密切，而紐森本人亦公開表態反對此項稅案。

根據提案內容，富人稅由服務業雇員國際工會—西部聯合醫療工人（SEIU-UHW West）提出，針對資產超過10億美元的加州居民，一次性徵收5%稅款。工會表示，此舉有助於防止加州醫療體系崩潰，並為K-14公共教育與州級食品援助計畫提供資金。

根據福斯電視台的報導，提案預計於2027年開始徵收，納稅人可在5年內分期繳納（含利息），適用對象約為200名居住在加州的億萬富豪。該提案亦設有追溯條款，凡於2026年1月1日為加州居民者，即使日後遷出，仍需繳納該稅。

然而，研究報告估計，該政策可能促使至少40名超高資產人士離開加州，進而帶走約一半、總值約2兆美元的億萬富豪資產。事實上，已有部分富豪宣布遷出加州。報告指出，這類人口流失將導致企業遷移、消費減少，並削弱未來就業機會。

在財政方面，研究預測，到2046年，加州每年個人所得稅收入將減少約120億美元，未來20年累計損失恐達1220億美元。報告作者認為，稅收減少最終將影響公共服務品質。

儘管如此，民調顯示多數加州選民仍支持該項富人稅提案，支持與反對陣營正持續角力。目前已有多項競爭性提案同樣取得足夠連署，將一併列入11月選票，若得票較高，可能推翻原有稅案。

其中一項名為「透明法案」（Transparency Act）的提案，主張對特殊州稅進行審計，並設立支出上限。支持該法案的新加州聯盟（New California Coalition）共同創辦人兼執行長Tracy Hernandez表示：「加州家庭每年繳納數十億美元州稅，他們有權了解這些資金的去向與實際效益。」